Хавьер Паскуаль: «Спасибо болельщикам, они очень нам помогли»

Теги УНИКС Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над УНИКСом (83-71, 1-2) в третьем матче серии поблагодарил фанатов команды за активную поддержу.

«Спасибо болельщикам, которые пришли, они очень нам помогли. Сегодня мы показали свои возможности, были куда лучше в защите и в нападении, чем в первых двух матчах.

Хотя в первые 30 минут мы все еще играли нервозно, мазали совершенно открытые и легкие броски. Во второй половине мы начали чувствовать игру, стали более эффективными, в защите играли на своем уровне, были лучше в нападении. В конце концов, мы сделали 21 результативную передачу, 10 потерь – это более-менее наши цифры. Поэтому мы и победили», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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