Джа Морэнт вернулся в строй и набрал 45 очков. «Гриззлис» уступили «Лейкерс»

Звездный разыгрывающий « » вернулся в строй в третьем матче серии с « » (101:111, 1-2) и набрал 45 очков.

Баскетболист также сделал 9 результативных передач и совершил 13 подборов.

За 41 минуту на паркете Морэнт реализовал 13 из 26 бросков с игры и 13 из 14 с линии.

В заключительной четверти он набрал больше половины своих очков – 24.

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