Джа Морэнт вернулся в строй и набрал 45 очков. «Гриззлис» уступили «Лейкерс»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вернулся в строй в третьем матче серии с «Лейкерс» (101:111, 1-2) и набрал 45 очков.

Баскетболист также сделал 9 результативных передач и совершил 13 подборов.

За 41 минуту на паркете Морэнт реализовал 13 из 26 бросков с игры и 13 из 14 с линии.

В заключительной четверти он набрал больше половины своих очков – 24.

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18 комментариев

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pro~dj
Ответ Vagant
Это был 3-й матч Джа в ПО с 45+ очками. Ни один игрок мишек в истории не имеет такого матча даже одного.
А сколько из них Мишки выиграли?
Интересно просто)
Без Джа в конце сезона Гризлис смотрелись очень прилично. И предыдущую игру против Ла отлично провели)
Может лучше без него?
+35
-5
+30
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airmamba
У кого-нибудь есть статистика, сколько забили через Моранта? Просто интересно сравнивать сколько он попадает и сколько он пускает за спину
+15
-1
+14
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Andy
Ответ pro~dj
А сколько из них Мишки выиграли? Интересно просто) Без Джа в конце сезона Гризлис смотрелись очень прилично. И предыдущую игру против Ла отлично провели) Может лучше без него?
Многие просто считают что рекорды статонабивалы Моранта круче успехов команда.Они счастливы когда команду выносят ради их кумира Моранта.
+9
0
+9
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Andy
Ответ airmamba
У кого-нибудь есть статистика, сколько забили через Моранта? Просто интересно сравнивать сколько он попадает и сколько он пускает за спину
Такую статистику специально не ведут, что бы наивные и глупые поклонники не разочаровались в распиаренных куклах подобной Моранту.
+13
-5
+8
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Budabuda
Ответ Vagant
Это был 3-й матч Джа в ПО с 45+ очками. Ни один игрок мишек в истории не имеет такого матча даже одного.
толку то, если дефенсный баланс не позволяет выигрывать матчи?
+7
0
+7
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Эфес Фридомович
Мусорный кузнечик, толку то от него
+8
-1
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Vagant
Это был 3-й матч Джа в ПО с 45+ очками.
Ни один игрок мишек в истории не имеет такого матча даже одного.
+12
-6
+6
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ivan petrov
Ответ pro~dj
А сколько из них Мишки выиграли? Интересно просто) Без Джа в конце сезона Гризлис смотрелись очень прилично. И предыдущую игру против Ла отлично провели) Может лучше без него?
Справедливости ради, эту игру проиграли в первой четверти, но Морант не при делах. Брукс и Бэйн ничего не попали, а бросали много. И основной отрыв ЛАЛ сделал, когда Моранта заменили.
+8
-2
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Райли Карри
Брукс доволен? больше 40 у Джа
+4
0
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Bob Ganiev
Ответ Andy
Такую статистику специально не ведут, что бы наивные и глупые поклонники не разочаровались в распиаренных куклах подобной Моранту.
У Ja есть что-то уникальное что он привносит в баскетбол. Мы все же смотрим прекрасное шоу, а не статодрочим. Хотя может люди разные бывают.
+7
-4
+3
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Andy
Браво Джа! Для этого тебя и держат в команде руководство Мэмфиса. Так же как ты топить своей игрой команду может только Лиллард.Ну хоть один раз повезло команде что ты не захотел играть в прошлом матче.
+8
-6
+2
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Kolch
Ответ Archer_Great
наверное, какой-нибудь продвинутый +/- покажет весьма объективно
А плюс-минус это разве не тот самый показатель?
+2
0
+2
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Xell
Главное счет на табло.
+2
-1
+1
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Bahmut
Эндрюс: Представим, что ты изучаешь положение дел в лиге. При взгляде на кого у тебя появляется мысль: «Нам нужно будет как-то пройти эту команду»?

Морэнт: «Селтикс».

Эндрюс: На Западе таких нет?

Морэнт: Нет. На Западе меня все устраивает.

Интересно патлатого по прежнему все устраивает?
+2
-1
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RayRay
Сколько прозевал и потерял в защите скромно умалчивают. Из серии «отдай мяч Васе. Так я мяч забил, ты забил ,а Вася утонул» .Вместо Васи читай - мишки ))
0
0
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zetamol
Типичный Джа
+1
-1
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Archer_Great
Ответ airmamba
У кого-нибудь есть статистика, сколько забили через Моранта? Просто интересно сравнивать сколько он попадает и сколько он пускает за спину
наверное, какой-нибудь продвинутый +/- покажет весьма объективно
0
0
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ЮАГ
Ответ RayRay
Сколько прозевал и потерял в защите скромно умалчивают. Из серии «отдай мяч Васе. Так я мяч забил, ты забил ,а Вася утонул» .Вместо Васи читай - мишки ))
Ну какой Вася?!
Там всегда был Гоги.
0
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