Джа Морэнт вернулся в строй и набрал 45 очков. «Гриззлис» уступили «Лейкерс»
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вернулся в строй в третьем матче серии с «Лейкерс» (101:111, 1-2) и набрал 45 очков.
Баскетболист также сделал 9 результативных передач и совершил 13 подборов.
За 41 минуту на паркете Морэнт реализовал 13 из 26 бросков с игры и 13 из 14 с линии.
В заключительной четверти он набрал больше половины своих очков – 24.
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Интересно просто)
Без Джа в конце сезона Гризлис смотрелись очень прилично. И предыдущую игру против Ла отлично провели)
Может лучше без него?
Ни один игрок мишек в истории не имеет такого матча даже одного.
Морэнт: «Селтикс».
Эндрюс: На Западе таких нет?
Морэнт: Нет. На Западе меня все устраивает.
Интересно патлатого по прежнему все устраивает?
Там всегда был Гоги.