«Не хочу». Диллон Брукс не стал разговаривать с журналистами после матча

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс отказался от послематчевого интервью, передает журналист ESPN Тим Макмэн.

«Не хочу», – сказал Брукс.

Баскетболист был удален во второй половине встречи за удар Леброна Джеймса рукой в паховую область.

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10 комментариев

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Стопы Зайона
Девчуля 👧🏾
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Алексей Зиновьев
Вот как, оказывается, ведут себя настоящие гангстеры
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Birdman NBA
ахахахахх
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kolyan#15
Подставил Мемфис.
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stereodamage!
А че такое, кончилось генгста?
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ɔculpa
Ну пазязь!
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Dmitry Trepov
Че там Леброн? Едет на рыбалку?
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Insamo217
Реально клоун какой то.. Дреймонд по крайней мере может себя так вести, потому что показывает (показывал?) соответсвующий уровень игры.
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Sanan1908
А почему не хочешь?)) может обидели как-то 😀
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Daff Rogers
ой((( обидивься((
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