«Не хочу». Диллон Брукс не стал разговаривать с журналистами после матча
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс отказался от послематчевого интервью, передает журналист ESPN Тим Макмэн.
«Не хочу», – сказал Брукс.
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