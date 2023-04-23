«Не хочу». Диллон Брукс не стал разговаривать с журналистами после матча

Форвард «Мемфиса» отказался от послематчевого интервью, передает журналист ESPN Тим Макмэн.

«Не хочу», – сказал Брукс.

Баскетболист был удален во второй половине встречи за удар рукой в паховую область.

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