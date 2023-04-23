Леброн Джеймс и Диллон Брукс пообщались перед третьим матчем серии

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Мемфиса» Диллон Брукс побеседовали перед третьим матчем серии (1-2).

Во время разминки Джеймс и Брукс в спокойной манере обменялись несколькими предложениями. Оба игрока улыбались и не подавали вида, что между ними есть конфликт.

Спустя две четверти Брукс ударил Джеймса в паховую область и был удален с площадки за неспортивный фол второй степени.

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3 комментария

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fedorbazaykin
Брукс Леброну "Я тебе в пах дам сегодня" ЛеБрон Бруксу"Давай, но тебя удалят"
+14
0
+14
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Марсель Объелся
Дед прям по-отцовски к Бруксу подошёл, тут уже невозможно было треш ток включать
+5
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+5
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Роберт Скуратов
Потом Брукс пообщался Диллонами Краба
0
0
0
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