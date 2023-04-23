Леброн Джеймс и Диллон Брукс пообщались перед третьим матчем серии
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Мемфиса» Диллон Брукс побеседовали перед третьим матчем серии (1-2).
Во время разминки Джеймс и Брукс в спокойной манере обменялись несколькими предложениями. Оба игрока улыбались и не подавали вида, что между ними есть конфликт.
Спустя две четверти Брукс ударил Джеймса в паховую область и был удален с площадки за неспортивный фол второй степени.
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