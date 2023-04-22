Кевин Дюрэнт правильно назвал 15 последних MVP НБА
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт продемонстрировал великолепные знания современной НБА.
Дюрэнта попросили назвать 20 последних MVP лиги. Форвард безошибочно назвал 15 последних обладателей награды, начиная с 2022 года и заканчивая 2008-м.
Затем Дюрэнт ошибся, сказал, что Стив Нэш получил награду MVP в 2007 году. Еще одну ошибку он допустил на 2004 году, назвав Шакила О’Нила вместо Кевина Гарнетта.
Респект!
Upd. Проверил себя, перепутал расти и хардена. Остальное легко, но все же 10-е больше методом исключения (помню кто за кем, но чтобы точный год назвать надо цепочку восстанавливать)