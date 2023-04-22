Кевин Дюрэнт правильно назвал 15 последних MVP НБА

Звездный форвард « » продемонстрировал великолепные знания современной НБА.

Дюрэнта попросили назвать 20 последних MVP лиги. Форвард безошибочно назвал 15 последних обладателей награды, начиная с 2022 года и заканчивая 2008-м.

Затем Дюрэнт ошибся, сказал, что получил награду MVP в 2007 году. Еще одну ошибку он допустил на 2004 году, назвав Шакила О’ вместо Кевина Гарнетта.

Гонка за MVP в НБА. На финиш никто не пришел первым