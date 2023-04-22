Кевин Дюрэнт правильно назвал 15 последних MVP НБА

Теги Шакил О′Нил Финикс Стив Нэш НБА видео Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт продемонстрировал великолепные знания современной НБА.

Дюрэнта попросили назвать 20 последних MVP лиги. Форвард безошибочно назвал 15 последних обладателей награды, начиная с 2022 года и заканчивая 2008-м.

Затем Дюрэнт ошибся, сказал, что Стив Нэш получил награду MVP в 2007 году. Еще одну ошибку он допустил на 2004 году, назвав Шакила О’Нила вместо Кевина Гарнетта.

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9 комментариев

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Abdulla
Сидя за компом и мониторя все комментарии в мире ещё находит время на изучение баскетбольной статистики.
Респект!
+14
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Марсель Объелся
Прям Себастьян Феттель из мира НБА
+3
0
+3
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alex765
А Гарнет в 2004 был МВП?
+1
-1
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Брэд Либил
Звучит как список Дреймонда из игроков, которых выбрали выше.
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A. V.
а так же таблицу умножения на 8))
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Сергей Пузанков
Я бы как раз в нулевых лучше ответил. В какие года там брал мвп тот же Дюрант или Харден не факт, что назвал бы. А вот Мвп 2007 года с вылетом в первом раунде вообще крепко засело. Да и доминирующий сезон Гарнетта хорошо помню.
Upd. Проверил себя, перепутал расти и хардена. Остальное легко, но все же 10-е больше методом исключения (помню кто за кем, но чтобы точный год назвать надо цепочку восстанавливать)
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Cubs-V
Ответ alex765
А Гарнет в 2004 был МВП?
Был. А Леброн новичок года.
+1
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Goddemic
Ответ Брэд Либил
Звучит как список Дреймонда из игроков, которых выбрали выше.
Ну, у Дюрэнта полегче. Потому что 20 МВП последних лет - это не все разные люди, а всего 13 человек.
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