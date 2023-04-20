Кевин Дюрэнт: «Я гораздо больше, чем скорер»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Джеймс Харден НБА плей-офф Кайри Ирвинг Клэй Томпсон Девин Букер Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт, говоря о взаимодействии с Девином Букером, отметил, что игра с другими суперзвездами лиги очень помогла ему.

«Игра с такими парнями, как Стеф Карри, Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден, подготовила меня к тому, чтобы выступать с парнями, которые многое умеют на паркете. Но общей чертой этих ребят является то, что они очень эффективные игроки.

Я гораздо больше, чем скорер. Я всегда развивался. Если я владею мячом и не набираю очки в этом владении, я все равно многое делаю для партнеров по команде», — сказал Дюрэнт.

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11 комментариев

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Сергей Галкин
Гений, миллионер, твиттербой, рюкзак
+47
-4
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Лужин
Ответ Sharky shark
А Бистбрука опять забыл(
Он же сказал "с парнями, которые многое умеют на паркете, общей чертой которых является то, что они очень эффективные игроки", причем тут Уэстбрук?
+32
-6
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Sharky shark
А Бистбрука опять забыл(
+7
-1
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Hades
Ответ Сергей Галкин
Гений, миллионер, твиттербой, рюкзак
Кексика забыл
+2
0
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Райли Карри
а мы посмотрим как тебя будут провожать
+1
0
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Sharky shark
А Бистбрука опять забыл(
И Ибаку с Перкинсом
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milletmvp
Ответ xamer 9
Притом, что когда они играли вместе и следующие пару лет - это был другой Уэстбрук, который и многое умеет и очень эффективен. МВП за красивые глаза не дают в лиге
А за красивую статку?
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