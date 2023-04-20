Форвард « » , говоря о взаимодействии с , отметил, что игра с другими суперзвездами лиги очень помогла ему.

«Игра с такими парнями, как , Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и , подготовила меня к тому, чтобы выступать с парнями, которые многое умеют на паркете. Но общей чертой этих ребят является то, что они очень эффективные игроки.

Я гораздо больше, чем скорер. Я всегда развивался. Если я владею мячом и не набираю очки в этом владении, я все равно многое делаю для партнеров по команде», — сказал Дюрэнт.

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