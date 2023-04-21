45 очков Девина Букера помогли «Финиксу» вырваться вперед в серии с «Клипперс»

Теги Клипперс Финикс НБА видео НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер стал самым результативным игроком третьего матча серии с «Клипперс» (129:124, 2-1).

Букер набрал 45 очков при 18 из 29 с игры и 6 из 7 с линии за 45 минут на площадке.

В активе Девина также 6 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

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19 комментариев

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CoolTime
Как то уж совсем жестко Уильямс их гоняет (минуты):
Букер 44, 45, 45
Дюрант 44, 44, 42
Пол 39, 38, 41
+19
0
+19
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LilAnswer
Клипперс на удивление очень конкуретно способно сыграли без Кавая, но Букер очень хорош был. Финикс скорее всего закроют серию в 5/6, но интересно как у них пойдут дела дальше - Пол, Дюрэнт и Букер каждый матч проводят по 40+ минут на площадке.
+20
-1
+19
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Sasha Kurtin
Ответ Илья Купол
та треха с разворота это конечно что-то невероятное
да вообще, там Расти реально круто выдавил Букера в самый угол, но Дэвин как-то чудо это сотворил.
Там даже комментаторы в шоке были)
+14
0
+14
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Vers
Букер три игры в зашите тащит, хоть бы кто раз написал
+7
0
+7
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Илья Купол
та треха с разворота это конечно что-то невероятное
+6
0
+6
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Vers
Ответ LilAnswer
В защите он сильно прибавил - это факт. В первом матче он по моим ощущениям защищался неочень, но потом стал намного лучше.
Набранные очки, когда против игрока защищался Букер

1 игра 4/22
2 игра 6/20
+4
0
+4
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Roman Boroveev
Ответ CoolTime
Как то уж совсем жестко Уильямс их гоняет (минуты): Букер 44, 45, 45 Дюрант 44, 44, 42 Пол 39, 38, 41
они неделю или больше перед этим отдыхали
+3
0
+3
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LilAnswer
Ответ Vers
Букер три игры в зашите тащит, хоть бы кто раз написал
В защите он сильно прибавил - это факт. В первом матче он по моим ощущениям защищался неочень, но потом стал намного лучше.
+2
0
+2
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DonaldBrashear 2.0
Девин просто крут, тащит мощно, в этом ПО пока один из самых сильных игроков.
надо побеждать, надо вернуть Кендалл)
+2
-1
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al77
Клипперс сыграли без Ленарда и Джорджа и до конца были шансы.
Наверно обидно без лидеров играть в ПО когда реально шансы есть.
а Финикс ощущение что просто в пол ноги играли, считая что без двух лидеров остальные в ЛАК ничего не покажут.
+2
-1
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Rodbert
Ответ CoolTime
Как то уж совсем жестко Уильямс их гоняет (минуты): Букер 44, 45, 45 Дюрант 44, 44, 42 Пол 39, 38, 41
А какие у него еще варианты есть? Скамейки нет, все что вне старта там ни о чем.
+2
-1
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Cubs-V
Ответ al77
Клипперс сыграли без Ленарда и Джорджа и до конца были шансы. Наверно обидно без лидеров играть в ПО когда реально шансы есть. а Финикс ощущение что просто в пол ноги играли, считая что без двух лидеров остальные в ЛАК ничего не покажут.
Можно, как угодно относиться к Тайрону Лю.
Но он прошел "огонь и воду" в ПО.
Наравне(кроме побед) с Керром.
Такого обыграть "налегке" не получиться.
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toopartyhard
Тащит.
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LilAnswer
Ответ Илья Купол
у пола сменщик лечится пока что
Ну тренер должен думать как снизить его время. Крис и в лучшии годы в ПО ломался, а теперь когда он сильно сдал на таких минутах его держать это риск.
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Илья Купол
Ответ LilAnswer
Клипперс на удивление очень конкуретно способно сыграли без Кавая, но Букер очень хорош был. Финикс скорее всего закроют серию в 5/6, но интересно как у них пойдут дела дальше - Пол, Дюрэнт и Букер каждый матч проводят по 40+ минут на площадке.
у пола сменщик лечится пока что
0
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michaeli
Ответ CoolTime
Как то уж совсем жестко Уильямс их гоняет (минуты): Букер 44, 45, 45 Дюрант 44, 44, 42 Пол 39, 38, 41
Против Денвера будут отдыхать. Да и может Пэйн хоть вернётся
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Klna Jislime
Ответ Илья Купол
та треха с разворота это конечно что-то невероятное
фантастика
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