45 очков Девина Букера помогли «Финиксу» вырваться вперед в серии с «Клипперс»
Защитник «Финикса» Девин Букер стал самым результативным игроком третьего матча серии с «Клипперс» (129:124, 2-1).
Букер набрал 45 очков при 18 из 29 с игры и 6 из 7 с линии за 45 минут на площадке.
В активе Девина также 6 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.
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Букер 44, 45, 45
Дюрант 44, 44, 42
Пол 39, 38, 41
Там даже комментаторы в шоке были)
1 игра 4/22
2 игра 6/20
надо побеждать, надо вернуть Кендалл)
Наверно обидно без лидеров играть в ПО когда реально шансы есть.
а Финикс ощущение что просто в пол ноги играли, считая что без двух лидеров остальные в ЛАК ничего не покажут.
Но он прошел "огонь и воду" в ПО.
Наравне(кроме побед) с Керром.
Такого обыграть "налегке" не получиться.