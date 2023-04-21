Защитник « » стал самым результативным игроком третьего матча серии с « » (129:124, 2-1).

Букер набрал 45 очков при 18 из 29 с игры и 6 из 7 с линии за 45 минут на площадке.

В активе Девина также 6 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо