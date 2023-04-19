Де’Арон Фокс признан лучшим игроком сезона НБА в клатче

Теги Чикаго Майами Сакраменто НБА Джерри Уэст Стефен Карри Демар Дерозан Джимми Батлер Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Арон Фокс официально признан лучшим игроком сезона НБА в клатче.

Награда в честь легендарного Джерри Уэста вручается в лиге впервые.

Фокс получил 91 из 100 возможных первых мест в голосовании журналистов и 460 из 500 возможных общих баллов. Второе место занял игрок «Майами» Джимми Батлер (один голос за первое место, 104 балла), на третьем расположился защитник «Чикаго» Демар Дерозан (80 баллов).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил два первых места в голосовании, но занял лишь девятую строчку.

Фокс по итогам регулярного чемпионата стал лучшим в лиге по результативности в клатче, набрав 194 очка.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

Кто станет чемпионом НБА? Полный гид по плей-офф-2023

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemlo
Вот тут в отличии от DPOY вообще без вопросов, он уже и в плей-офф продолжает доказывать, что может зарешать
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комнатный олень
Очень сильно прибавил,респект! Без портов и пыли!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Фокс в авторитете не только в Сакраменто, но и в НБА. В клатче смело берёт инициативу на себя и тащит команду в регулярке и ПО.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий