Де’Арон Фокс признан лучшим игроком сезона НБА в клатче

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Арон Фокс официально признан лучшим игроком сезона НБА в клатче.

Награда в честь легендарного вручается в лиге впервые.

Фокс получил 91 из 100 возможных первых мест в голосовании журналистов и 460 из 500 возможных общих баллов. Второе место занял игрок « » (один голос за первое место, 104 балла), на третьем расположился защитник « » Демар Дерозан (80 баллов).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» получил два первых места в голосовании, но занял лишь девятую строчку.

Фокс по итогам регулярного чемпионата стал лучшим в лиге по результативности в клатче, набрав 194 очка.

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