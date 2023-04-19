Де’Арон Фокс признан лучшим игроком сезона НБА в клатче
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Арон Фокс официально признан лучшим игроком сезона НБА в клатче.
Награда в честь легендарного Джерри Уэста вручается в лиге впервые.
Фокс получил 91 из 100 возможных первых мест в голосовании журналистов и 460 из 500 возможных общих баллов. Второе место занял игрок «Майами» Джимми Батлер (один голос за первое место, 104 балла), на третьем расположился защитник «Чикаго» Демар Дерозан (80 баллов).
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил два первых места в голосовании, но занял лишь девятую строчку.
Фокс по итогам регулярного чемпионата стал лучшим в лиге по результативности в клатче, набрав 194 очка.
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