Яннис Адетокумбо не принимал участия в командной тренировке сегодня

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продолжает восстанавливаться от травмы нижней части спины, полученной в первом матче серии с «Майами» (1-1).

Сообщается, что грек не принимал участия в сегодняшней тренировке команды. «Бакс» сыграют с «Хит» уже завтра.

Адетокумбо получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти стартовой встречи серии. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.

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