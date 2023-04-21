Яннис Адетокумбо не принимал участия в командной тренировке сегодня

Звездный форвард « » продолжает восстанавливаться от травмы нижней части спины, полученной в первом матче серии с « » (1-1).

Сообщается, что грек не принимал участия в сегодняшней тренировке команды. «Бакс» сыграют с «Хит» уже завтра.

Адетокумбо получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти стартовой встречи серии. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.

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