Джеймс Харден уложил Кэма Джонсона на паркет при помощи кроссовера

Разыгрывающий «Филадельфии» эффектно уложил форварда « » на паркет при помощи кроссовера с переводом мяча между ног.

Эпизод случился во время 4-го матча серии первого раунда плей-офф между «Сиксерс» и «Нетс» (96:88, 4-0).

После финта Харден отдал передачу в угол на Пи Джей Такера, который завершил атаку точным трехочковым.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все