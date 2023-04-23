Джеймс Харден уложил Кэма Джонсона на паркет при помощи кроссовера
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден эффектно уложил форварда «Бруклина» Кэма Джонсона на паркет при помощи кроссовера с переводом мяча между ног.
Эпизод случился во время 4-го матча серии первого раунда плей-офф между «Сиксерс» и «Нетс» (96:88, 4-0).
После финта Харден отдал передачу в угол на Пи Джей Такера, который завершил атаку точным трехочковым.
Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все
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