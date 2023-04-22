«Сиксерс» впервые с 1985 года выиграли серию плей-офф со счетом 4-0

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

«Филадельфия» в субботу завершила серию первого раунда плей-офф гостевой победой над «Бруклином» (96:88, 4-0).

«Сиксерс» выиграли серию плей-офф из семи матчей всухую (4-0) впервые с 1985 года, когда команда разгромила «Милуоки» во втором раунде.

Последняя «сухая» победа «Сиксерс» в серии плей-офф состоялась в 1991 году. Тогда команда также взяла верх над «Милуоки» – 3-0.

Лучшими в составе победителей сегодня стали Джеймс Харден (17 очков, 11 передач, 8 подборов), Тобайас Харрис (25 очков, 12 подборов) и Тайриз Макси (16 очков, 8 подборов).

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиида пропустил матч из-за растяжения связок правого колена. Пол Рид, заменивший Эмбиида в стартовой пятерке, отметился 10 очками и 15 подборами.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

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9 комментариев

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Jan Paskel
Рокки снова в городе 😎
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GOD DAMNED
Четко разобрали Бруклин. Теперь главное,чтобы Эмбиид не выбыл.
+4
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andrushapumba
Было бы удивительно если б не закрыли всухую
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everyday4768
Хорошо, что не затянули серию. Теперь главный вопрос что там за повреждение у ДжоДжо
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quznez
В 91-м Баркли лютовал в Филе (потом их Майк во втором раунде прихлопнул в 5), у Эмбида похожая цифирь в статке
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Алексей Краснов
Извините, подушню чуть-чуть.
В сухую Фила выиграла серию впервые с плей-офф 1991 года, тогда обыграли Милуоки. Правда, тогда до 3 побед в 1 раунде играли.
Заметил только потому, что в англоязычной трансляции тоже 91 год назвали, пришлось проверить.
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cruyff14@bk.ru
Ответ andrushapumba
Было бы удивительно если б не закрыли всухую
Не скажи))
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Funeral-
Ответ GOD DAMNED
Четко разобрали Бруклин. Теперь главное,чтобы Эмбиид не выбыл.
да, хочется, что бы играли лучшие
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