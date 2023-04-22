«Сиксерс» впервые с 1985 года выиграли серию плей-офф со счетом 4-0

« » в субботу завершила серию первого раунда плей-офф гостевой победой над « » (96:88, 4-0).

«Сиксерс» выиграли серию плей-офф из семи матчей всухую (4-0) впервые с 1985 года, когда команда разгромила «Милуоки» во втором раунде.

Последняя «сухая» победа «Сиксерс» в серии плей-офф состоялась в 1991 году. Тогда команда также взяла верх над «Милуоки» – 3-0.

Лучшими в составе победителей сегодня стали Джеймс Харден (17 очков, 11 передач, 8 подборов), Тобайас Харрис (25 очков, 12 подборов) и Тайриз Макси (16 очков, 8 подборов).

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиида пропустил матч из-за растяжения связок правого колена. Пол Рид, заменивший Эмбиида в стартовой пятерке, отметился 10 очками и 15 подборами.

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