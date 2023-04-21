НБА не нашла оснований для наказания Джоэла. Эмбиид и Харден примут участие в четвертом матче
НБА не стала вносить коррективы в судейские решения третьего матча серии между «Филадельфией» и «Бруклином», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Лидеры «76-х» Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден смогут принять участие в четвертом матче серии.
Ранее камерунец ударил центрового «Нетс» Ника Клэкстона, который стал перешагивать его после данка. Харден неумышленно наотмашь попал рукой в пах Ройса О’Нила («Бруклин») и был удален до конца матча.
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