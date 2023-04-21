не стала вносить коррективы в судейские решения третьего матча серии между «Филадельфией» и « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Лидеры «76-х» и смогут принять участие в четвертом матче серии.

Ранее камерунец ударил центрового «Нетс» , который стал перешагивать его после данка. Харден неумышленно наотмашь попал рукой в пах ’Нила («Бруклин») и был удален до конца матча.

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