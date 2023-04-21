НБА не нашла оснований для наказания Джоэла. Эмбиид и Харден примут участие в четвертом матче

Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Ройс О'Нил Ник Клэкстон Баскетбол

НБА не стала вносить коррективы в судейские решения третьего матча серии между «Филадельфией» и «Бруклином», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Лидеры «76-х» Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден смогут принять участие в четвертом матче серии.

Ранее камерунец ударил центрового «Нетс» Ника Клэкстона, который стал перешагивать его после данка. Харден неумышленно наотмашь попал рукой в пах Ройса О’Нила («Бруклин») и был удален до конца матча.

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9 комментариев

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Dr Gonzo
Феерическое конечно было судейство. Не удалить Эмбиида в явном моменте, а потом удалить за весьма сомнительные эпизоды Хардена и Клэкстона... Про последовательность решений вообще молчу. Сначала показалось, что момент Клэкстон-Эмбиид калька с момента Джеймс-Грин, но нет. Такой явной провокации в этот раз не было. А вот наказание для бьющего как раз обратное.
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Alexandr Tarakanoff
Сказочные канеш) А за что тогда удалили бы? За двоечку и маваши в голову?
+19
-2
+17
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Last avenger
Грину урок, наступай на яйца, не на грудь
+14
-3
+11
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3pointmaster
ну что можно пожелать Эмбиду? чтобы без гайки завершил карьеру!
+9
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Jerry Rodrogha
Ответ Dr Gonzo
Феерическое конечно было судейство. Не удалить Эмбиида в явном моменте, а потом удалить за весьма сомнительные эпизоды Хардена и Клэкстона... Про последовательность решений вообще молчу. Сначала показалось, что момент Клэкстон-Эмбиид калька с момента Джеймс-Грин, но нет. Такой явной провокации в этот раз не было. А вот наказание для бьющего как раз обратное.
Ну Грину тогда в 16 тоже Флагрант-1 дали. Дисквал был не за один удар, а за перебор флагрантов
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Додик Аксель
Приз фэйр-плей Эмбииду в придачу к МВП вручите заранее...
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La Corsa
🧹
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Tim Timson
про Грина тоже сначала так сказали. Водж что пресс секретарь лиги, чтобы раньше их давать инфу офишиал?)
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Super Objectively
Ответ Last avenger
Грину урок, наступай на яйца, не на грудь
аахахаха)))
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