Владислав Емченко: «Тренер в трехочковых не ограничивает. Говорит, можете хоть 50-60 бросать за матч»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» , комментируя 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (73:79, 2-2), отметил, что главный тренер Алексендер Секулич не ограничивает команду в количестве трехочковых при условии, что бросающий уверен в том, что попадет.

Твои впечатления от матча?

– Позавчера удача повернулась к нам лицом, сегодня, к сожалению, наоборот. Все матчи в этой серии складываются ровно и все решается в самом конце. Сегодня тоже были ошибки и в защите, и в нападении. Алексей Швед и Каспер Уэйр попали свои броски и предопределили исход сегодняшнего матча в пользу ЦСКА. Что ж, они молодцы. Но, как говорит наш тренер, серия до 4 побед не решается в одном матче – по крайней мере, пока ни одна из команд не набрала три победы.

По-прежнему видим, что способны играть с ЦСКА на равных. Все люди, все совершают ошибки, но мы стараемся поддерживать друг друга, оставаться командой. Не расстраиваемся, будем анализировать сегодняшний матч. И постараемся выиграть следующий, в Москве.

Почему сегодня игроки «Локо» бросили так много трехочковых?

– Тренер нас не ограничивает. Говорит, можете хоть 50-60 бросать за матч – но при условии, что это лучший из доступных бросков, и бросающий уверен в том, что попадет.

Несмотря на довольно успешную первую половину матча, «Локо» так ни разу и не смог серьезно оторваться в счете от ЦСКА. Это давило?

– Конечно, хочется сделать преимущество 20 очков и не подпускать соперника. Но ЦСКА – команда такого уровня, с которой подобное очень сложно проделать. Тренер говорит нам, что, вне зависимости от того, какой отрыв, важно оставаться спокойными и играть в свою игру.

Серия вошла в такую стадию, когда в одном городе играют не по два матча подряд, а по одному. Сейчас вы сыграете в Москве – и сразу поедете в Краснодар. Сильно ли будет отличаться подготовка?

– Конечно, отличия будут. Тренер говорит, что в этом может быть наше преимущество – мы весь сезон привыкли помногу ездить: сначала 5 часов на автобусе, только потом самолет. Так что сейчас отдохнем и постараемся как можно быстрее восстановиться к пятому матчу.

Игроки «Локо» реализовали 9 из 30 из-за дуги (30%).

«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»