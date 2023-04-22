Александер Секулич: «Горжусь ребятами. Именно такой настрой может помочь нам добиться успеха в серии»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич заявил, что гордится тем, как его команда боролась в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (73:79, 2-2).

«Прежде всего скажу, что горжусь ребятами, тем, как они боролись. Именно такой настрой может помочь нам добиться успеха в серии.

Старались атаковать слабые места соперника, и на протяжении трех четвертей это получалось. К сожалению, в заключительной четверти приняли несколько неверных решений: не смогли забить, допустили грубые ошибки в защите. Команды уровня ЦСКА наказывают за такое.

Даже смогли еще раз вернуться в игру уже по ходу 4-й четверти. Но последовали еще несколько ошибок – и уже все. Исход матча в пользу ЦСКА решили Каспер Уэйр, который демонстрирует в плей-офф выдающуюся игру, и Алексей Швед – игрок с огромным опытом: он реализовал решающий бросок.

Большая благодарность фанатам, которые создают невероятную атмосферу в «Баскет-Холле». Сегодня было огромным удовольствием находиться на площадке и играть для всех этих людей. Рассчитываем на аналогичную атмосферу через шесть дней, когда серия вернется в Краснодар. И изо всех сил постараемся преподнести приятный сюрприз нашим болельщикам», – сказал Секулич.

«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»