Эмил Райкович: «Сегодня ЦСКА продемонстрировал хорошую тактическую дисциплину»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что тактическая дисциплина стала решающим фактором в победном четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (79:73, 2-2).

«Матч прошел с большим напряжением. Обе команды отдали все, чтобы выиграть.

На мой взгляд, сегодня продемонстрировали хорошую тактическую дисциплину – это и стало решающим фактором. Нашей основной идеей было остановить соперника вне зависимости от того, забиваем мы или нет. Защита была для нас в приоритете.

Не придумывали ничего нового, моей главной установкой было требование максимально строго следовать уже выбранному игровому плану. В сегодняшнем матче я доволен дисциплиной», – сказал Райкович.

«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»