«Рэпторс» выставят на рынок обменов всех, кроме Скотти Барнса

Теги возможные переходы Торонто НБА Паскаль Сиакам Фред Ванвлит О Джи Ануноби Скотти Барнс Баскетбол

Руководство «Торонто» предстоящим летом будет готово обменять любого игрока в составе, кроме форварда Скотти Барнса. Об этом пишет журналист TSN Джош Левенберг.

«Ванвлит этим летом откажется от опции продления контракта и присоединится к Якобу Пелтлю и Гэри Тренту-младшему в качестве неограниченно свободного агента.

Сиакам и Ануноби фигурировали и будут фигурировать в слухах о возможных обменах. В межсезонье «Рэпторс» буду готовы обменять любого игрока, кроме Скотти Барнса, который разочаровывает после того, как был признан лучшим новичком года», – пишет Левенберг.

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9 комментариев

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Соловьёв А.А.
Ответ Sonder
Скотти Барнс сейчас один из самых смешных игроков в лиге 1 сезон: 74 матча 15,3 ппг 7,5 подбора 3,5 передачи 1,1 перхвата 49%фг 30% 3пт 2 сезон: 76 матчей 15,3 ппг 6,6 подбора 4,8 передачи 1,1 перехвата 46%фг 28% 3пт ноль прогресса, но полное доверие
Как будто не бывает фактора «второго сезона». Не удавлюсь, есть на МВЗ в следующем году поедет
+9
-1
+8
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Sonder
Скотти Барнс сейчас один из самых смешных игроков в лиге
1 сезон: 74 матча 15,3 ппг 7,5 подбора 3,5 передачи 1,1 перхвата 49%фг 30% 3пт
2 сезон: 76 матчей 15,3 ппг 6,6 подбора 4,8 передачи 1,1 перехвата 46%фг 28% 3пт

ноль прогресса, но полное доверие
+8
-2
+6
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Vovanik
Ответ Sonder
Скотти Барнс сейчас один из самых смешных игроков в лиге 1 сезон: 74 матча 15,3 ппг 7,5 подбора 3,5 передачи 1,1 перхвата 49%фг 30% 3пт 2 сезон: 76 матчей 15,3 ппг 6,6 подбора 4,8 передачи 1,1 перехвата 46%фг 28% 3пт ноль прогресса, но полное доверие
21 год всего - рано такие выводы делать
+5
0
+5
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Cubs-V
Распродажа по типу Юты...
Вполне здравое решение. С учетом защищенного пика(ов) на
3 года в топ 6.
+4
0
+4
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skyhitbI4
Сиакам наверняка переписанный, но просить за него будут как за звезду в прайме
+3
0
+3
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Abdulla
Абсолютно разумное решение, надо начинать с листа и оставлять молодого и перспективного.
0
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David Khubulia
их пик 2024 года у сан антонио
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