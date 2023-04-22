«Рэпторс» выставят на рынок обменов всех, кроме Скотти Барнса
Руководство «Торонто» предстоящим летом будет готово обменять любого игрока в составе, кроме форварда Скотти Барнса. Об этом пишет журналист TSN Джош Левенберг.
«Ванвлит этим летом откажется от опции продления контракта и присоединится к Якобу Пелтлю и Гэри Тренту-младшему в качестве неограниченно свободного агента.
Сиакам и Ануноби фигурировали и будут фигурировать в слухах о возможных обменах. В межсезонье «Рэпторс» буду готовы обменять любого игрока, кроме Скотти Барнса, который разочаровывает после того, как был признан лучшим новичком года», – пишет Левенберг.
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1 сезон: 74 матча 15,3 ппг 7,5 подбора 3,5 передачи 1,1 перхвата 49%фг 30% 3пт
2 сезон: 76 матчей 15,3 ппг 6,6 подбора 4,8 передачи 1,1 перехвата 46%фг 28% 3пт
ноль прогресса, но полное доверие
Вполне здравое решение. С учетом защищенного пика(ов) на
3 года в топ 6.