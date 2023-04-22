«Рэпторс» выставят на рынок обменов всех, кроме Скотти Барнса

Руководство «Торонто» предстоящим летом будет готово обменять любого игрока в составе, кроме форварда Скотти Барнса. Об этом пишет журналист TSN Джош Левенберг.

« этим летом откажется от опции продления контракта и присоединится к Якобу Пелтлю и Гэри Тренту-младшему в качестве неограниченно свободного агента.

и фигурировали и будут фигурировать в слухах о возможных обменах. В межсезонье «Рэпторс» буду готовы обменять любого игрока, кроме , который разочаровывает после того, как был признан лучшим новичком года», – пишет Левенберг.

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