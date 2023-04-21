Масаи Уджири: «Пока меня не выгонят, останусь в «Торонто»

Теги Торонто НБА Масаи Уджири НБА плей-офф Ник Нерс Баскетбол

Генеральный менеджер «Торонто» Масаи Уджири провел пресс-конференцию по поводу увольнения главного тренера команды Ника Нерса.

Уджири отметил, что «ситуация начала ухудшаться» в конце ноября после поражений от «Пеликанс» (108:126) и «Нетс» (105:114).

Рассказал, что «верит, что успешную команду можно построить не уходя в перестройку».

Менеджер заверил, что форвард Скотти Барнс, который не спрогрессировал на второй сезон в Лиге, «проведет лето в совершенно ином ключе».

Наконец, отшутился о заинтересованности в его услугах со стороны других организаций: «Пока вы меня отсюда не выгоните, я останусь с вами».

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1 комментарий

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