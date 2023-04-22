Уджири, Коннелли и Лэнгдон – кандидаты на пост генерального менеджера «Уизардс»

Теги Траджан Лэнгдон Миннесота Новый Орлеан Торонто НБА Вашингтон Масаи Уджири Тим Коннелли Баскетбол

«Вашингтон» ищет нового генерального менеджера.

«Уизардс» рассматривают варианты с приглашением в клуб известных управленцев Масаи УджириТоронто»), Тима Коннелли («Миннесота») и Траджана Лэнгдона («Новый Орлеан»).

«Уизардс» ранее уволили генерального менеджера Томми Шеппарда. В заявлении владельца клуба Теда Леонсиса говорится, что «непопадание в плей-офф последние два года разочаровало нашу организацию и наших болельщиков».

Шеппард работал в «Вашингтоне» с 2003 года помощником генерального менеджера. В 2019 году, после отставки Эрни Грюнфельда, он возглавил фронт-офис клуба.

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2 комментария

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Сергей Орлов
Лэнгдона берите)
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Tim Timson
Тим Коннелли это было бы смешно. в Миньке отдать все что было и переехать на Восток)
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