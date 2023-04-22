Уджири, Коннелли и Лэнгдон – кандидаты на пост генерального менеджера «Уизардс»

«Вашингтон» ищет нового генерального менеджера.

«Уизардс» рассматривают варианты с приглашением в клуб известных управленцев (« »), Тима Коннелли (« ») и Траджана Лэнгдона (« »).

«Уизардс» ранее уволили генерального менеджера Томми Шеппарда. В заявлении владельца клуба Теда Леонсиса говорится, что «непопадание в плей-офф последние два года разочаровало нашу организацию и наших болельщиков».

Шеппард работал в « » с 2003 года помощником генерального менеджера. В 2019 году, после отставки Эрни Грюнфельда, он возглавил фронт-офис клуба.

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