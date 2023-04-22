Уджири, Коннелли и Лэнгдон – кандидаты на пост генерального менеджера «Уизардс»
«Вашингтон» ищет нового генерального менеджера.
«Уизардс» рассматривают варианты с приглашением в клуб известных управленцев Масаи Уджири («Торонто»), Тима Коннелли («Миннесота») и Траджана Лэнгдона («Новый Орлеан»).
«Уизардс» ранее уволили генерального менеджера Томми Шеппарда. В заявлении владельца клуба Теда Леонсиса говорится, что «непопадание в плей-офф последние два года разочаровало нашу организацию и наших болельщиков».
Шеппард работал в «Вашингтоне» с 2003 года помощником генерального менеджера. В 2019 году, после отставки Эрни Грюнфельда, он возглавил фронт-офис клуба.
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