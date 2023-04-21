Андрей Ватутин: «Не для того мы вкалывали весь сезон, чтобы безвольно отдать серию»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после поражения от « ива-Кубань» (81:84) в третьем матче серии поделился мнением, что команда должна оставаться сплоченной и продолжать доверять друг другу.

«Результат уже не изменить, и сейчас в первую очередь надо понять, почему мы допустили подобную расхлябанность. Эту встречу проиграли не отдельные баскетболисты или тренер, мы проиграли все вместе. И неважно, кто сколько совершил ошибок и потерь, кто не смог или не захотел взять на себя ответственность на площадке.

Были и объективные факторы: травма Милутинова лишила нас лучшего игрока, а Швед, который пропустил два месяца, еще просто не набрал форму. Но искать оправдания не нужно. Лучшая реакция на произошедшее – воля в кулак и пахота на площадке в субботу. Сейчас у всех нас нет иного выбора, кроме как оставаться командой, не паниковать, доверять друг другу, Райковичу и поддержать его в трудный момент.

Сегодня надо не кидать камни, а просто поддержать ребят. Я верю в команду, в игроков, тренеров, персонал, не для того мы вкалывали весь сезон, чтобы безвольно отдать серию. ЦСКА уже в субботу должен вернуться на победный путь», – поделился Ватутин в интервью ТАСС.

В субботу, 14:00 по московском времени, армейцы попытаются сравнять счет в серии с «Локо» (1-2).

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