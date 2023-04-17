Майкл Портер о Джамале Мюррэе: «Cейчас он похож на настоящего себя»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Майкл Портер Баскетбол

Форвард «Денвера» Майкл Портер считает, что защитник команды Джамал Мюррэй заметно спрогрессировал в навыках розыгрыша мяча.

«Cейчас он похож на настоящего Джамала. Сказал ему на днях, что чувствую, что сейчас он играет лучше, чем до травмы. Знаю, что он, возможно, не осознает этого, но его понимание игры в целом изменилось.

У него был год перерыва, когда он просто наблюдал со стороны. Чувствую, что его взгляд на игру изменился: по передачам, которые он делает, по способности взять на себя роль настоящего разыгрывающего и умению найти своим партнерам открытый бросок», – приводит слова Портера ESPN.

«Денвер» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии – 109:80. Мюррэй отметился 24 очками, 8 передачами и 8 подборами.

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1 комментарий

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Van
Разыскивается бабл-Мюррей
Награда: минимум финал конфы
+1
0
+1
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