Джамал Мюррэй обошел Алекса Инглиша и занял первую строчку в истории «Денвера» по количеству матчей в плей-офф с 40+ очками

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Алекс Инглиш Джамал Мюррэй Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй в матче против «Миннесоты» (122:113, 2-0) девятый раз в карьере набрал 40 очков.

Эта игра стала пятой в карьере баскетболиста в плей-офф с 40+ очками (34 матча всего). Он обошел легенду «Нагеттс» Алекса Инглиша по этому показателю и занял лидирущую позицию в истории организации.

Примечательно, что у Мюррэя больше 40-очковых игр в плей-офф, чем в регулярном чемпионате (5 и 4). Как сообщает SportsCenter, он лишь третий игрок в истории НБА с подобным достижением.

Мюррэй закончил встречу против «Миннесоты» с 40 очками, 5 передачами, 2 перехватами и четырьмя потерями.

За 38 минут на паркете он реализовал 13 из 22 бросков с игры, шесть из которых были 3-очковыми.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
laziofan
Примечательно, что у Мюррэя больше 40-очковых игр в плей-офф, чем в регулярном чемпионате (5 и 4). 

Вот это конечно впечатляет, в баббле он тогда был очень крут)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnTikVar
Такой Мюррей большое подспорье для Йокича.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
У Джамала Мюррея больше игр плей-офф с 40 очками, чем у:

Букера
Донована Митчелла
Лилларда
Кармело
Оскара Робертсона
Карла Мэлоуна
Алекса Инглиша
Кайри
ДеМара ДеРозана
Реджи Миллера
Дункана
Мэджика Джонсона
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
У него 410 матчей в регулярке (4е игры с 40+ очками).
И 34 матча в ПО (5 игр с 40+ очками).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий