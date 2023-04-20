Джамал Мюррэй обошел Алекса Инглиша и занял первую строчку в истории «Денвера» по количеству матчей в плей-офф с 40+ очками

Звездный разыгрывающий « » в матче против «Миннесоты» (122:113, 2-0) девятый раз в карьере набрал 40 очков.

Эта игра стала пятой в карьере баскетболиста в плей-офф с 40+ очками (34 матча всего). Он обошел легенду «Нагеттс» Алекса Инглиша по этому показателю и занял лидирущую позицию в истории организации.

Примечательно, что у Мюррэя больше 40-очковых игр в плей-офф, чем в регулярном чемпионате (5 и 4). Как сообщает SportsCenter, он лишь третий игрок в истории с подобным достижением.

Мюррэй закончил встречу против «Миннесоты» с 40 очками, 5 передачами, 2 перехватами и четырьмя потерями.

За 38 минут на паркете он реализовал 13 из 22 бросков с игры, шесть из которых были 3-очковыми.

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