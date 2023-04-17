Кайл Андерсон и Кристиан Браун устроили потасовку
Во время первого матча серии «Денвер» – «Миннесота» (109:80, 1-0) на площадке завязалась потасовка, которую спровоцировал игрок гостей Кайл Андерсон.
Андерсон в паузе игры после потери «Вулвз» не хотел отдавать мяч, из-за чего сцепился с Кристианом Брауном.
Игроков быстро разняли. Джамал Мюррэй призвал оппонентов посмотреть на табло (83:58 в пользу «Наггетс» на тот момент), чем вызвал восторг у зрителей.
По итогам эпизода Андерсон получил неспортивный фол первой степени.
«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда
Но Браун оказался спокойнее и умнее, вообще не поведясь на уловки Кайла )
Так он просто ничего не понял, потому что протормозил.
Кто в юности хоть как-то играл в командные виды спорта, тот понимает, как бурлит кровь )))