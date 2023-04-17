Во время первого матча серии « » – « » (109:80, 1-0) на площадке завязалась потасовка, которую спровоцировал игрок гостей .

Андерсон в паузе игры после потери «Вулвз» не хотел отдавать мяч, из-за чего сцепился с Кристианом Брауном.

Игроков быстро разняли. призвал оппонентов посмотреть на табло (83:58 в пользу «Наггетс» на тот момент), чем вызвал восторг у зрителей.

По итогам эпизода Андерсон получил неспортивный фол первой степени.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда



