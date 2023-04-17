Кайл Андерсон и Кристиан Браун устроили потасовку

Теги происшествия Денвер Миннесота НБА видео НБА плей-офф Кайл Андерсон Джамал Мюррэй Кристиан Браун Баскетбол

Во время первого матча серии «Денвер» – «Миннесота» (109:80, 1-0) на площадке завязалась потасовка, которую спровоцировал игрок гостей Кайл Андерсон.

Андерсон в паузе игры после потери «Вулвз» не хотел отдавать мяч, из-за чего сцепился с Кристианом Брауном.

Игроков быстро разняли. Джамал Мюррэй призвал оппонентов посмотреть на табло (83:58 в пользу «Наггетс» на тот момент), чем вызвал восторг у зрителей.

По итогам эпизода Андерсон получил неспортивный фол первой степени.

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20 комментариев

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Инстаграм Любовь
Гобер походу пытался догнать Андерсона и влепить ему еще раз.
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Лёха выдыхай
Гобер уже летел втащить ему
+55
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Кирилл
Андерсону не хватило драки с Гобером и он решил отыграться на новичке )

Но Браун оказался спокойнее и умнее, вообще не поведясь на уловки Кайла )
+50
-2
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scorp19
Андерсон невероятный неадекват.
+22
-1
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Сергей Орлов
Что-то у этого Андерсона фляга свистит.
+19
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Igbin
На это уже руководство Лиги должно обратить внимание. Дисквалифицировать слоумошника, желательно на как можно более длительный период.
+14
-2
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Никола Тесла
Андерсон озверина наелся, что на всех бросается.
+11
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Тягомотный Кайл что то совсем страх потерял.
+8
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Максим Тарасов
Ответ I Luv It
Другой Мюррей)))
По-моему, он и имел ввиду другого Мюррея, тот тоже после ухода из САС начал ахинею в соц сетях и на конференциях нести
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starina1
Кайл в ММА собрался по ходу в межсезонье. Понял, что тут ловить нечего и решил, что пускай выгоняют-обменивают.
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Лёха выдыхай
Вообще этому днарю не положено столько внимания
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I Luv It
Ответ Undrey
мюррей, андерсон, после казармы деда у ребят на гражданке крышу сносит)
Другой Мюррей)))
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Misson
Ответ Undrey
мюррей, андерсон, после казармы деда у ребят на гражданке крышу сносит)
Это скорее говорит о том, что дед их держал в рамках приличий, заставляя направлять всю энергию только на баскетбол. А как они вырвались из-под контроля деда, то их стало заносить. Кайл то долго вел себя вполне прилично, а Мюррей сразу с катушек стал слетать, хотя еще в САС по его высказываниям и дружбанам было видно, что парень с претензиями и не совсем адекват. Таких как дед надо в каждую команду, чтобы вправляли мозги молодым и свою дурь направляли на баскетбол, а не как Морант на чёрт знает что.
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ST-L
кажется Кайлу гормоны, и в частности щитовидку надо проверить
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Undrey
мюррей, андерсон, после казармы деда у ребят на гражданке крышу сносит)
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Stephan Carrypenko
Ого, какая потасовка
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jabbar
Это тот Андерсон, который самый медленный игрок в НБА?
Так он просто ничего не понял, потому что протормозил.
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*MVP*
Ответ scorp19
Андерсон невероятный неадекват.
еще и с противной рожей
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Abdulla
Ответ Сергей Орлов
Что-то у этого Андерсона фляга свистит.
Игрок добротный, на самом деле. Просто нервы, видать не любит проигрывать. Это и плюс, в какой-то мере.
Кто в юности хоть как-то играл в командные виды спорта, тот понимает, как бурлит кровь )))
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