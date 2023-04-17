Центровой « » был удален в четвертой четверти первого матча серии с «Миннесотой» (109:80, 1-0).

Йокич вернулся на площадку за 7:46 до сирены, когда «Наггетс» вели 30 очков. Серб быстро получил пятый и шестой фолы, включая неспортивный за нарушение на .

«Почему я вернулся на площадку в этот момент? А что тут такого? Для меня не проблема играть в мусорное время», – заявил двукратный MVP .

На счету Николы 13 очков, 14 подборов и 6 передач за 28 минут.

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