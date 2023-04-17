Никола Йокич был удален в четвертой четверти матча с «Миннесотой»

Теги Денвер Миннесота НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Энтони Эдвардс Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич был удален в четвертой четверти первого матча серии с «Миннесотой» (109:80, 1-0).

Йокич вернулся на площадку за 7:46 до сирены, когда «Наггетс» вели 30 очков. Серб быстро получил пятый и шестой фолы, включая неспортивный за нарушение на Энтони Эдвардсе.

«Почему я вернулся на площадку в этот момент? А что тут такого? Для меня не проблема играть в мусорное время», – заявил двукратный MVP НБА.

На счету Николы 13 очков, 14 подборов и 6 передач за 28 минут.

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7 комментариев

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Сульшер жги!
Еще и троллит
+25
0
+25
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гилберт
Вышел потому что много отдыхал в конце чемпа и чуток заржавел.
+19
-1
+18
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albert_lucky
Ответ albert_lucky
"Волки позорные")
Заминусовали демоны) Я же ничего плохого не имел в виду, просто вспомнил фразу из фильма "Место встречи изменить нельзя".
+5
-1
+4
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albert_lucky
Ответ Олег Иванов
Что ж так легко Денвер волков-то размотал...
"Волки позорные")
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Иванов
Что ж так легко Денвер волков-то размотал...
+1
-1
0
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