« » в пятницу крупно победила «Оклахому» в решающем матче турнира плей-ин со счетом 120:95 и вышла в плей-офф.

«Вулвз» получили восьмой посев в Западной конференции. В стартовом раунде соперником клуба из Миннеаполиса станет первая команда на Западе « ».

Серия стартует в воскресенье на площадке «Наггетс».

«Миннесота» пробилась в плей-офф во второй раз подряд. За предшествующие 17 сезонов клуб участвовал в решающей стадии сезона один раз.

А почему Зайон косолапит?