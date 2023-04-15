«Миннесота» разгромила «Оклахому» и стала последним участником плей-офф. В 1-м раунде «волки» сойдутся с «Денвером»

Теги Денвер Миннесота НБА видео Оклахома-Сити НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

«Миннесота» в пятницу крупно победила «Оклахому» в решающем матче турнира плей-ин со счетом 120:95 и вышла в плей-офф.

«Вулвз» получили восьмой посев в Западной конференции. В стартовом раунде соперником клуба из Миннеаполиса станет первая команда на Западе «Денвер».

Серия стартует в воскресенье на площадке «Наггетс».

«Миннесота» пробилась в плей-офф во второй раз подряд. За предшествующие 17 сезонов клуб участвовал в решающей стадии сезона НБА один раз.

А почему Зайон косолапит?

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10 комментариев

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Матвей Дойников
Че там пузанков писал? Что гобер это мусор для команды и лучше, чтобы не играл? Что с твоим лицом?))) Сразу видно спеца в баскетболе
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Леди Гаага
Ответ Николай Соколов
Я бесконечно уважаю Йокича, но откровенно говоря кто у него за спиной? Гордон, пара дико переплаченных игроков и офигенный Грин? Хз, в этом году если смотреть именно под плей-офф самый слабый посев топ3 на западе из всех, что я видел. Разумеется Денвер фаворит пары, но далеко не такой однозначный, как должен быть чемпион регулярки
Мюррей, вернувшийся на хороший уровень, нестабильный Портер, пиковый Гордон, который с Йокичем составляет чуть ли не лучшую связку, два топовейших 3+D исполнителя КСП и Браун, как минимум
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Cubs-V
Ответ Николай Соколов
Я бесконечно уважаю Йокича, но откровенно говоря кто у него за спиной? Гордон, пара дико переплаченных игроков и офигенный Грин? Хз, в этом году если смотреть именно под плей-офф самый слабый посев топ3 на западе из всех, что я видел. Разумеется Денвер фаворит пары, но далеко не такой однозначный, как должен быть чемпион регулярки
"Пара дико переплаченных" это я так понимаю два основных игрока Денвера после Йокича...
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Николай Соколов
Ответ Evelage
Не хотел комментировать до последнего (дабы не сглазить или что-то в этом роде). Так вот, этот сезон, для нас (Оклахомы) выдался просто историческим, это был просто бомбический и крутейший сезон от наших ребят, ну и конечно же от нашего тренера. У нас все еще впереди, главное понадеется сейчас на Прести который надеюсь обменяет большого. (хотя-бы на замену Чету) У нас все еще есть Чет Холмгрен, и я уверен, играв бы он этот сезоне, мы бы вышли в "ПО" с места так 6. Ну, ничего страшного, нам пророчили от 13 до 15 места на западе. Ну а Миньке и другим участникам ПО буду желать только удачи. Всем болельщикам Оклахомы спасибо за сезон, он получился просто прекрасным!
Оклахоме видимо сейчас рано, но это действительно страшная команда на годы вперёд, учитывая, что прийдет Чет, и что у вас пики Юты и Хьюстона на 24 год, где вполне может халявный лотерейный пик упасть
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Николай Соколов
Ответ Леди Гаага
Не понимаю, откуда такая вера в Минессоту? Разгромили молодняк - и все, короли мира, Денвер уже почти свипают)) конечно, борьбы будет больше, чем в серии Наггетс- ОКС, но больше, чем для 2-4 предпосылок не вижу. Состав у Наггется попросту сильнее, игра слаженнее. Интересно посмотреть, как Волки решили проблему Гобера в защите на периметре, с нежеланием Таунса пахать в защите. Ну и как проявит себе скамейка, из добротных опций там только Принс и Андерсон.
Я бесконечно уважаю Йокича, но откровенно говоря кто у него за спиной? Гордон, пара дико переплаченных игроков и офигенный Грин? Хз, в этом году если смотреть именно под плей-офф самый слабый посев топ3 на западе из всех, что я видел. Разумеется Денвер фаворит пары, но далеко не такой однозначный, как должен быть чемпион регулярки
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Daishi
Ответ Леди Гаага
Не понимаю, откуда такая вера в Минессоту? Разгромили молодняк - и все, короли мира, Денвер уже почти свипают)) конечно, борьбы будет больше, чем в серии Наггетс- ОКС, но больше, чем для 2-4 предпосылок не вижу. Состав у Наггется попросту сильнее, игра слаженнее. Интересно посмотреть, как Волки решили проблему Гобера в защите на периметре, с нежеланием Таунса пахать в защите. Ну и как проявит себе скамейка, из добротных опций там только Принс и Андерсон.
Все просто, Миньки играют гораздо лучше, чем от них ожидали при наличии таких серьезных пробоин в составе. Вопрос в том, насколько их хватит, ротация изрядно укоротилась, а силы не беспредельны. Надеюсь, свипа не будет ни в ту, ни в другую сторону.))
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Леди Гаага
Не понимаю, откуда такая вера в Минессоту? Разгромили молодняк - и все, короли мира, Денвер уже почти свипают))
конечно, борьбы будет больше, чем в серии Наггетс- ОКС, но больше, чем для 2-4 предпосылок не вижу. Состав у Наггется попросту сильнее, игра слаженнее. Интересно посмотреть, как Волки решили проблему Гобера в защите на периметре, с нежеланием Таунса пахать в защите. Ну и как проявит себе скамейка, из добротных опций там только Принс и Андерсон.
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Evelage
Не хотел комментировать до последнего (дабы не сглазить или что-то в этом роде). Так вот, этот сезон, для нас (Оклахомы) выдался просто историческим, это был просто бомбический и крутейший сезон от наших ребят, ну и конечно же от нашего тренера. У нас все еще впереди, главное понадеется сейчас на Прести который надеюсь обменяет большого. (хотя-бы на замену Чету) У нас все еще есть Чет Холмгрен, и я уверен, играв бы он этот сезоне, мы бы вышли в "ПО" с места так 6. Ну, ничего страшного, нам пророчили от 13 до 15 места на западе. Ну а Миньке и другим участникам ПО буду желать только удачи. Всем болельщикам Оклахомы спасибо за сезон, он получился просто прекрасным!
+7
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Дмитрий Дмитриев
Гобер - легенда НБА🎉💯😄
+3
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Rodbert
Верю что могут пройти Денвер. Будет нелегко, но это не Санс и не ГСВ, так что все возможно.
+3
-3
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