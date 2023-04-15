«Миннесота» разгромила «Оклахому» и стала последним участником плей-офф. В 1-м раунде «волки» сойдутся с «Денвером»
«Миннесота» в пятницу крупно победила «Оклахому» в решающем матче турнира плей-ин со счетом 120:95 и вышла в плей-офф.
«Вулвз» получили восьмой посев в Западной конференции. В стартовом раунде соперником клуба из Миннеаполиса станет первая команда на Западе «Денвер».
Серия стартует в воскресенье на площадке «Наггетс».
«Миннесота» пробилась в плей-офф во второй раз подряд. За предшествующие 17 сезонов клуб участвовал в решающей стадии сезона НБА один раз.
конечно, борьбы будет больше, чем в серии Наггетс- ОКС, но больше, чем для 2-4 предпосылок не вижу. Состав у Наггется попросту сильнее, игра слаженнее. Интересно посмотреть, как Волки решили проблему Гобера в защите на периметре, с нежеланием Таунса пахать в защите. Ну и как проявит себе скамейка, из добротных опций там только Принс и Андерсон.