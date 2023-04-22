Трэй Янг набрал 32 очка в победном 3-м матче серии с «Бостоном»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг помог команде сократить отставание в серии первого раунда с «Бостоном» (130:122, 1-2).
Янг набрал 32 очка за 37 минут при 12 из 22 с игры.
В активе Трэя также 6 подборов, 9 передач, 1 перехват и 2 блок-шота.
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