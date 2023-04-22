Трэй Янг набрал 32 очка в победном 3-м матче серии с «Бостоном»

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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг помог команде сократить отставание в серии первого раунда с «Бостоном» (130:122, 1-2).

Янг набрал 32 очка за 37 минут при 12 из 22 с игры.

В активе Трэя также 6 подборов, 9 передач, 1 перехват и 2 блок-шота.

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13 комментариев

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mzfk69
Ответ 1ntegro
думаю в серии 4-1 будет.
но ведь Бостон уже 2 выиграл
+20
-2
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xamer 9
Ответ Алексей Ильин
главное чтоб не начал потом выпрашивать грузовики с баблом))
Его грузовик уже был припаркован на собственную стоянку в 2021. И будет там минимум до 2027, суммарно около 200млн.. Слишком рано для нового грузовика
+18
0
+18
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Друг Джордана
"Переоцененный" тоже может наваливать
+18
-3
+15
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1ntegro
думаю в серии 4-1 будет.
+5
-3
+2
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Алексей Ильин
Ответ Друг Джордана
"Переоцененный" тоже может наваливать
главное чтоб не начал потом выпрашивать грузовики с баблом))
+3
-1
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xamer 9
Ответ Алексей Ильин
Да, еще три года, а потом опция, интересно за какую команду он будет играть в этом далеком будущем)
Причём опция игрока. Сложно предсказать его карьеру дальше, когда то в Окле были Кевин/Рассел/Харден, которые выросли в суперзвезд. В итоге все они поиграли в половине клубах НБА, хотя в Окле строили контендер)
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Андрей Садовников
Ответ Друг Джордана
"Переоцененный" тоже может наваливать
Щас он один матч навалил, по идее успокоится и снова вернётся в привычное амплуа
+3
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Алексей Ильин
Ответ xamer 9
Его грузовик уже был припаркован на собственную стоянку в 2021. И будет там минимум до 2027, суммарно около 200млн.. Слишком рано для нового грузовика
Да, еще три года, а потом опция, интересно за какую команду он будет играть в этом далеком будущем)
+1
0
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Skeleton64
Ответ Друг Джордана
"Переоцененный" тоже может наваливать
В этой лиге все могут наваливать
+1
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Петр Власов
Кайф) заголовок, будто до этого Атланта без него играла, а тут позвали и он пришёл помочь)
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