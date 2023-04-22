Разыгрывающий «Атланты» помог команде сократить отставание в серии первого раунда с « » (130:122, 1-2).

Янг набрал 32 очка за 37 минут при 12 из 22 с игры.

В активе Трэя также 6 подборов, 9 передач, 1 перехват и 2 блок-шота.

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