«Вы хотите, чтобы меня оштрафовали?» Трэя Янга спросили о судействе во 2-м матче против «Бостона»

Теги Бостон Атланта НБА судьи НБА плей-офф Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга во время пресс-конференции спросили о судействе во 2-м матче серии первого раунда плей-офф против «Бостона» (106:119, 0-2).

– Трэй, общие мысли о сегодняшнем матче? Есть что-то конкретное, что бы вы хотели сказать?

– Они выиграли, мы проиграли. Нам нужно прибавить.

– Ваши мысли о судействе? Вы считаете, оно было справедливым?

– Вы хотите, чтобы меня оштрафовали? Нет, все было хорошо, хорошее судейство. Все в порядке.

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1 комментарий

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Оба штрафных Гранта Уильямса
Атланту становится даже жалко. В команде два человека хоть как то заинтересованных в баскетболе - Мюррей и Богданович. Остальные, включая Янга, просто мимо проходили.
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