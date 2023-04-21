Жак Вон: «Эмбиид умышленно ударил Клэкстона между ног, но ему позволили продолжить игру»

Теги Бруклин Филадельфия Жак Вон НБА судьи НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Ник Клэкстон Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон поделился своим мнением о конфликтной ситуации с участием Ника Клэкстона («Нетс») и Джоэла Эмбиида («Филадальфия»).

Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.

«Мне еще не доводилось видеть такого, ни разу за карьеру. Человек умышленно бьет другого ногой в место, в которое никто из нас не хотел бы получать удар ногой, но продолжает играть. Я такого еще не видел.

Ему позволили продолжить игру. Умышленный удар», – заявил Вон.

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9 комментариев

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Jazzzz
Двойные стандарты яйцеломания.
Дреймонд Грин негодует.
+10
0
+10
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Александр Спирин
За уши Неваляшку тащат.
+8
-1
+7
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Леонид Леонид
Ответ Cubs-V
Он такого не видел? Где он был все это время... У инопланетян в плену?
До конца дочитал?)
+4
0
+4
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Odissey ru
все животные равны....
+2
0
+2
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Cosstigan
Вону надо спасибо сказать Ройсу о Нилу который после ухода Кайри и Дюры один из худших просто и сегодня при +2 за минуту с копейкой глупую потерю совершил и потом в конце мяч отдал Филе, лучше бы Милсу или Сету доверяли в концовке броски...а этот каждую игру 1-9 бросает, да защищается , но с такой бросковой линейкой рассчитывать не на что Бруклину
+2
0
+2
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Jerry Rodrogha
И МВП отобрать!
0
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nbawade
Ответ Леонид Леонид
До конца дочитал?)
Чукча не читатель...
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Super Objectively
Ответ Jazzzz
Двойные стандарты яйцеломания. Дреймонд Грин негодует.
И я тоже негодую . в случае с Грином ..Там хоть как то можно было аргументировать что игрок не виноват ...Но тут !!!

НБА должна быть последовательная и отстранить на 1 игру ) тем более ..что это никак не повлияет на серию
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