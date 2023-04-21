Жак Вон: «Эмбиид умышленно ударил Клэкстона между ног, но ему позволили продолжить игру»

Главный тренер « » Жак Вон поделился своим мнением о конфликтной ситуации с участием («Нетс») и («Филадальфия»).

Клэкстон стал перешагивать через Эмбиида после данка. Игрок «Сиксерс» в этот момент ударил оппонента ногой.

«Мне еще не доводилось видеть такого, ни разу за карьеру. Человек умышленно бьет другого ногой в место, в которое никто из нас не хотел бы получать удар ногой, но продолжает играть. Я такого еще не видел.

Ему позволили продолжить игру. Умышленный удар», – заявил Вон.

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