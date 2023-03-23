Стивен Джексон: «Мне не нравится, что они заставили Джа проходить курсы по управлению стрессом»
Бывший игрок НБА Стивен Джексон считает, что разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту не стоило проходить консультационную программу от НБА.
«Мне не нравится, что они заставили Джа почувствовать, будто ему нужно с кем-то поговорить о том, как справляться со стрессом, взлетами и падениями, всем вот этим. В свое время они пытались заставить меня поговорить с кем-то. Дама была классная, суперклассная, но я не стал говорить с ней о своих проблемах.
Ничего не сказал ей о том, что у меня происходит. Ничего. Мужик, с тобой все в порядке, ты принял плохое решение. Ты облажался, смирись с этим. Но тебе не нужно ни с кем разговаривать, братан. Потому что тот, с кем ты говоришь, не имеет никакого отношения к тому, что у тебя происходит.
С тобой все нормально, Джа. Просто вернись к игре в баскетбол. На хрен всех», – рассказал Джексон в социальной сети.
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