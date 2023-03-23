Стивен Джексон: «Мне не нравится, что они заставили Джа проходить курсы по управлению стрессом»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон считает, что разыгрывающему « » не стоило проходить консультационную программу от НБА.

«Мне не нравится, что они заставили Джа почувствовать, будто ему нужно с кем-то поговорить о том, как справляться со стрессом, взлетами и падениями, всем вот этим. В свое время они пытались заставить меня поговорить с кем-то. Дама была классная, суперклассная, но я не стал говорить с ней о своих проблемах.

Ничего не сказал ей о том, что у меня происходит. Ничего. Мужик, с тобой все в порядке, ты принял плохое решение. Ты облажался, смирись с этим. Но тебе не нужно ни с кем разговаривать, братан. Потому что тот, с кем ты говоришь, не имеет никакого отношения к тому, что у тебя происходит.

С тобой все нормально, Джа. Просто вернись к игре в баскетбол. На хрен всех», – рассказал Джексон в социальной сети.

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