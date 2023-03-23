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Стивен Джексон: «Мне не нравится, что они заставили Джа проходить курсы по управлению стрессом»

Теги Стивен Джексон Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА Стивен Джексон считает, что разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту не стоило проходить консультационную программу от НБА.

«Мне не нравится, что они заставили Джа почувствовать, будто ему нужно с кем-то поговорить о том, как справляться со стрессом, взлетами и падениями, всем вот этим. В свое время они пытались заставить меня поговорить с кем-то. Дама была классная, суперклассная, но я не стал говорить с ней о своих проблемах.

Ничего не сказал ей о том, что у меня происходит. Ничего. Мужик, с тобой все в порядке, ты принял плохое решение. Ты облажался, смирись с этим. Но тебе не нужно ни с кем разговаривать, братан. Потому что тот, с кем ты говоришь, не имеет никакого отношения к тому, что у тебя происходит.

С тобой все нормально, Джа. Просто вернись к игре в баскетбол. На хрен всех», – рассказал Джексон в социальной сети.

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3 комментария

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Костя Костя
Ответ jason82
Да конечно с тобой все нормально ) Просто продолжай размахивать пистолетом, вообще положи на правила лиги и дисциплину и следующий супермакс твой!
Это часть из культуры которую надо уважать
0
-2
-2
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Jazzzz
Жаль, что они не заставили тебя проходить курсы на вменяемость) 1000$ за любую глупость и клевету😁
+5
0
+5
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jason82
Да конечно с тобой все нормально ) Просто продолжай размахивать пистолетом, вообще положи на правила лиги и дисциплину и следующий супермакс твой!
+10
0
+10
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