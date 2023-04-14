Стивен Джексон о Зайоне: «Товарищи по команде будут уважать тебя больше, если попробуешь сыграть. Это не предсезонка»

Теги Стивен Джексон Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Бывший игрок НБА Стивен Джексон поделился мнением о ситуации форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона, который не играл с января из-за травмы.

Недавно Зайон признался, что физически чувствует себя хорошо, но имеет проблемы ментального характера. В итоге он так и не помог команде в решающих матчах регулярки и плей-ин.

«Он пропустил много матчей. Получил при этом свои деньги, верно? Расклад такой. Если ты не можешь ходить и все действительно выглядит так плохо, то да, не стоит выходить на площадку. Я не думаю, что пропуск матчей и реабилитация, чем бы ты ни занимался, что-то тебе дали, потому что пропущено так много времени. Получается так, что если игрок в какой-то степени уже восстановился, потому что сам говорит, что думает о баскетболе, но не уверен в себе психологически, то нужно выйти и сыграть, набраться уверенности, играя. Посмотреть, на что ты способен. Если ты не уверен, сидя на скамейке, то надо выходить и пробовать.

Мне кажется, товарищи по команде будут уважать тебя больше, если ты попробуешь. Это плей-офф. Это не предсезонка. У команды есть шанс сделать что-то важное и большое», – сказал Джексон.

А почему Зайон косолапит?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kolyan#15
Дожились
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Yarmolenko
Посмотрим на что ты способен на рыбалке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Я так понимаю, Жители Болота и Леса будут играть в игру "лишь_бы_не_я". Кто больше промажет. Выставят второй состав, а потом третий, может игроков из г-лиги.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий