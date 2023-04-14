Бывший игрок НБА Стивен Джексон поделился мнением о ситуации форварда «Нового Орлеана» , который не играл с января из-за травмы.

Недавно Зайон признался, что физически чувствует себя хорошо, но имеет проблемы ментального характера. В итоге он так и не помог команде в решающих матчах регулярки и плей-ин.

«Он пропустил много матчей. Получил при этом свои деньги, верно? Расклад такой. Если ты не можешь ходить и все действительно выглядит так плохо, то да, не стоит выходить на площадку. Я не думаю, что пропуск матчей и реабилитация, чем бы ты ни занимался, что-то тебе дали, потому что пропущено так много времени. Получается так, что если игрок в какой-то степени уже восстановился, потому что сам говорит, что думает о баскетболе, но не уверен в себе психологически, то нужно выйти и сыграть, набраться уверенности, играя. Посмотреть, на что ты способен. Если ты не уверен, сидя на скамейке, то надо выходить и пробовать.

Мне кажется, товарищи по команде будут уважать тебя больше, если ты попробуешь. Это плей-офф. Это не предсезонка. У команды есть шанс сделать что-то важное и большое», – сказал Джексон.

А почему Зайон косолапит?