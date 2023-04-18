Стивен Эй Смит: «Тайрон Лю – лучший тренер в НБА»

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением, что главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю является лучшим тренером в НБА.

«Тайрона Лю вполне можно называть лучшим баскетбольным тренером в мире. Я скажу вам больше. «Лейкерс» упустили пару лет успешного развития, не предоставив ему должность главного тренера. Они не должны были допустить его перехода в «Клипперс». Мы все это знаем», – сказал Смит в эфире First Take.

Лю провел три сезона в составе «озерников» в качестве игрока.

Как тренер в семи сезонах карьеры он добился победы в 58% матчей. Последние три сезона руководит «Клипперс». Прошлый сезон закончил на шестой строчке в голосовании за лучшего специалиста регулярки-2021/22.

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10 комментариев

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Nightyork97
Ответ Михаил Галкин
Вполне можно называть лучшим тренером, да, как можно и Рассела Вэстбрука называть мвп за рекорд по мусорным трипл даблам, которые кроме статистики и чсв Черепахи ни на что ни повлияли. Ох уж эти эксперты…
А что плохого в MVP Расселе? Ох уж эти эксперты, топят за Йокичей и Эмбиидов, а они даже в финал конфы не залезли в эру своей доминации. Хотя все игроки классные и у всех разный путь. Кто твой кумир в баскетболе, пусть он намусорит 20+20+20. Классика, навсегда в истории https://youtu.be/GQpOIv_YtRE
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Bunyod Turgunov
Ответ Daniel Fox
В плане того первый или нет , все будет зависеть от исхода плей-офф. У него один из самых лучших составов в лиге . По уровню и глубине лучше разве что у Бостона и у Бакс (опять же не факт).
У него один из лучших составов в лиге но первые две скрипки команды инвалиды. В прошлом году не было Кавая а в этом уже нет Жоржа. Без лучших игроков сложно ему выиграть матчи
+7
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Daniel Fox
В плане того первый или нет , все будет зависеть от исхода плей-офф. У него один из самых лучших составов в лиге . По уровню и глубине лучше разве что у Бостона и у Бакс (опять же не факт).
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Иван Попцов
Безоговорочно лучшим его не назвать, но точно один из лучших действующих. В ходе игры у него не всегда получается подстроиться, но в серии плей-офф он находит ключики, любую серию может затянуть в шесть матчей.
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mastadon
Ну и Керр физрук, судя по последним комментам)
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Kanu
ахахах
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frenemy
Как и большинство других тренеров, Лю порой застревает на любимчиках, как было с Моррисом. Но в плане подготовки и стратегии, он уничтожил Уильямса в первом матче, просто в прах. Поставив Кавая на Эйтона, Лю убил атаку Финикса на первые 1,5 четверти. Плюс Монти сам себе перехитрил с Крэйгом
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Михаил Галкин
Ответ Nightyork97
А что плохого в MVP Расселе? Ох уж эти эксперты, топят за Йокичей и Эмбиидов, а они даже в финал конфы не залезли в эру своей доминации. Хотя все игроки классные и у всех разный путь. Кто твой кумир в баскетболе, пусть он намусорит 20+20+20. Классика, навсегда в истории https://youtu.be/GQpOIv_YtRE
а что хорошего то? он как-то повлиял на игру партнеров? я помню тот сезон, гражданин Вэстбрук тупо набивал стату, а партнеры уступали ему подборы, чтобы не мешать набирать трипл-даблы. формально да, Рассел благодаря своим (и партнеров) действиям стал игроком с самыми высокими средними показателями за сезон, но этот MVP искуственный, я об этом, который лично у меня никакого уважения не вызывает.
Сравни этот MVP, например, с MVP Кевина Гарнетта в сезоне 2003/04, где старина KG затащил считай в одного команду в плей-офф. Даже обсуждать это как-то неловко.
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Данил Ильинский
Ответ Bunyod Turgunov
У него один из лучших составов в лиге но первые две скрипки команды инвалиды. В прошлом году не было Кавая а в этом уже нет Жоржа. Без лучших игроков сложно ему выиграть матчи
в прошлом году Джордж к плейинну выбыл
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