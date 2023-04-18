Стивен Эй Смит: «Тайрон Лю – лучший тренер в НБА»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением, что главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю является лучшим тренером в .

« вполне можно называть лучшим баскетбольным тренером в мире. Я скажу вам больше. « » упустили пару лет успешного развития, не предоставив ему должность главного тренера. Они не должны были допустить его перехода в « ». Мы все это знаем», – сказал Смит в эфире First Take.

Лю провел три сезона в составе «озерников» в качестве игрока.

Как тренер в семи сезонах карьеры он добился победы в 58% матчей. Последние три сезона руководит «Клипперс». Прошлый сезон закончил на шестой строчке в голосовании за лучшего специалиста регулярки-2021/22.

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