Стивен Эй Смит: «Тайрон Лю – лучший тренер в НБА»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением, что главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю является лучшим тренером в НБА.
«Тайрона Лю вполне можно называть лучшим баскетбольным тренером в мире. Я скажу вам больше. «Лейкерс» упустили пару лет успешного развития, не предоставив ему должность главного тренера. Они не должны были допустить его перехода в «Клипперс». Мы все это знаем», – сказал Смит в эфире First Take.
Лю провел три сезона в составе «озерников» в качестве игрока.
Как тренер в семи сезонах карьеры он добился победы в 58% матчей. Последние три сезона руководит «Клипперс». Прошлый сезон закончил на шестой строчке в голосовании за лучшего специалиста регулярки-2021/22.
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Сравни этот MVP, например, с MVP Кевина Гарнетта в сезоне 2003/04, где старина KG затащил считай в одного команду в плей-офф. Даже обсуждать это как-то неловко.