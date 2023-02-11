Масаи Уджири: «В межсезонье у «Торонто» будет больше возможностей для проведения сделок»
Президент «Рэпторс» Масаи Уджири объяснил, почему клуб не проявил активности перед дедлайном, несмотря на слухи.
Несколько игроков «Торонто», включая О Джи Ануноби и Фреда Ванвлита, считались кандидатами на обмен.
«В межсезонье у «Торонто» будет больше возможностей для проведения сделок. В конечном итоге, по итогам сезона в НБА будет 29 неудачников и всего один победитель. И эти 29 команд будут стремиться что-то сделать», – заявил Уджири.
«Торонто» 9 февраля выменял у «Сан-Антонио» центрового Якоба Пелтля.
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