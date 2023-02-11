Масаи Уджири: «В межсезонье у «Торонто» будет больше возможностей для проведения сделок»

Теги возможные переходы Торонто НБА Масаи Уджири Баскетбол

Президент «Рэпторс» Масаи Уджири объяснил, почему клуб не проявил активности перед дедлайном, несмотря на слухи.

Несколько игроков «Торонто», включая О Джи Ануноби и Фреда Ванвлита, считались кандидатами на обмен.

«В межсезонье у «Торонто» будет больше возможностей для проведения сделок. В конечном итоге, по итогам сезона в НБА будет 29 неудачников и всего один победитель. И эти 29 команд будут стремиться что-то сделать», – заявил Уджири.

«Торонто» 9 февраля выменял у «Сан-Антонио» центрового Якоба Пелтля.

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1 комментарий

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CoolTime
Так то он прав. Зачем им торопиться. Те же Мемфис если не возьмут гайку вернуться к варианту с Ануноби. Да те же Уорриорз после этого плэй-офф могут пойти в последний заход и постараться все таки договорить по нему
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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