Масаи Уджири: «В межсезонье у «Торонто» будет больше возможностей для проведения сделок»

Президент «Рэпторс» объяснил, почему клуб не проявил активности перед дедлайном, несмотря на слухи.

Несколько игроков «Торонто», включая О Джи Ануноби и Фреда Ванвлита, считались кандидатами на обмен.

«В межсезонье у «Торонто» будет больше возможностей для проведения сделок. В конечном итоге, по итогам сезона в НБА будет 29 неудачников и всего один победитель. И эти 29 команд будут стремиться что-то сделать», – заявил Уджири.

« » 9 февраля выменял у «Сан-Антонио» центрового Якоба Пелтля.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки