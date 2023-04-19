Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о неожиданных трудностях, с которыми сталкиваются российские клубы из‑за логистических проблем.

«Уже больше года спортивные российские клубы находятся в поиске плана Б. Баскетбол – это не сильно импортозамещаемый вид спорта: паркет импортный, кроссовки импортные, носки, форма, мячи, кольца, стойки, технологии восстановления, медикаменты, тейпы. Это все привозилось из‑за рубежа.

У нас на следующий год нет баскетбольных кроссовок в нужном объеме, потому что их очень сложно купить за границей и привезти в большой партии в Россию», - сказал Ватутин.

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