Андрей Ватутин: «У нас на следующий год нет баскетбольных кроссовок в нужном объеме»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин кроссовки Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о неожиданных трудностях, с которыми сталкиваются российские клубы из‑за логистических проблем.

«Уже больше года спортивные российские клубы находятся в поиске плана Б. Баскетбол – это не сильно импортозамещаемый вид спорта: паркет импортный, кроссовки импортные, носки, форма, мячи, кольца, стойки, технологии восстановления, медикаменты, тейпы. Это все привозилось из‑за рубежа.

У нас на следующий год нет баскетбольных кроссовок в нужном объеме, потому что их очень сложно купить за границей и привезти в большой партии в Россию», - сказал Ватутин.

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14 комментариев

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Hades
Андрей, о чем ты? Оторви жопу от стула, дойди до Спортмастера, там найки баскетбольные стоят.
+18
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Julius Nwosu
Что за звиздёшь? Всё делают в Китае и из него потоки только наращиваются. Я уже молчу о том, что ведущие китайские спорт бренды никуда из РФ не уходили. В их кроссах сейчас даже звёзды НБА играют. Или товарищ Ватутин до сих пор застрял в 99 году, когда кроме Найк и Адидас ничего приличного не было?
+21
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Julius Nwosu
Ответ Santa-Barbara
Ведущие китайские спортбренды, в которых играют звезды НБА это какие, например? Насчет "все делают в Китае". Там много фабрик, но они работают по лекалам европейских брендов, которые и решают, кому продавать, а кому нет. Или это пост из мифологии "китайские братишки нам помогут?"
В Ли Нингах играют МакКоллум и Уэйд, в Анта играют и играли: Хэйворд, Рондо, Скола, Гарнетт и Клэй Томпсон. В Пиках играли и играют: Тони Паркер, Теодосич и Деллаведова. В 361 играет Аарон Гордон. Это на вскидку без Вики и Гугла. Сейчас наверное больше.
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Ебздрогыч
Алиэкспресс в помощь!
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-5
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Сергей Орлов
А что случилось?
+15
-11
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Arthur Ugly
Тогда - по примеру челночников - пусть легионеры (их ведь тоже не получается импортозаместить) надевают и наматывают на себя в несколько слоев все, что можно, остальное - в багаж. Перевес - за счёт клубов. Канадский клён для площадок заменить на родные берёзки. Как говорят в телевизоре: вертели мы их санкции. Думай, Андрюха, думай!
+5
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goducks
Пусть советских баскетбольных ветеранов подключит, у тех был богатый опыт обмена икры на джинсы
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kudashkinaa@icloud.com
Стрит бит в помощь .
0
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Santa-Barbara
Ответ Julius Nwosu
Что за звиздёшь? Всё делают в Китае и из него потоки только наращиваются. Я уже молчу о том, что ведущие китайские спорт бренды никуда из РФ не уходили. В их кроссах сейчас даже звёзды НБА играют. Или товарищ Ватутин до сих пор застрял в 99 году, когда кроме Найк и Адидас ничего приличного не было?
Ведущие китайские спортбренды, в которых играют звезды НБА это какие, например?

Насчет "все делают в Китае". Там много фабрик, но они работают по лекалам европейских брендов, которые и решают, кому продавать, а кому нет.

Или это пост из мифологии "китайские братишки нам помогут?"
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