Андрей Ватутин: «У нас на следующий год нет баскетбольных кроссовок в нужном объеме»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о неожиданных трудностях, с которыми сталкиваются российские клубы из‑за логистических проблем.
«Уже больше года спортивные российские клубы находятся в поиске плана Б. Баскетбол – это не сильно импортозамещаемый вид спорта: паркет импортный, кроссовки импортные, носки, форма, мячи, кольца, стойки, технологии восстановления, медикаменты, тейпы. Это все привозилось из‑за рубежа.
У нас на следующий год нет баскетбольных кроссовок в нужном объеме, потому что их очень сложно купить за границей и привезти в большой партии в Россию», - сказал Ватутин.
Насчет "все делают в Китае". Там много фабрик, но они работают по лекалам европейских брендов, которые и решают, кому продавать, а кому нет.
Или это пост из мифологии "китайские братишки нам помогут?"