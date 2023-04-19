Андрей Ватутин: «Даже если Евролига вернет нас, мы не сможем долететь на выездную игру»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин порассуждал на тему возможного возвращения российских клубов в еврокубковые турниры.

«Часто спрашивают: «Когда мы вернемся в Евролигу?». Мне не нравится линейность мышления в этих вопросах.

Представим, что Евролига вернула нас. Мы не сможем долететь. Когда у вас две выездные игры в Евролиге в неделю, нужен чартер. Сейчас нет возможности его снять, нельзя перевести деньги, снять гостиницу. Масса сложностей, которые не позволяют играть в европейских турнирах по многим логистическим причинам.

Думаю, что самое правильное - это рассчитывать на свои силы, растить молодежь и дать ей шанс играть. На проблемные позиции в составах приглашать иностранцев, но нет смысла брать второсортных баскетболистов из‑за рубежа. Проще дать шанс воспитанникам, но мы находимся в сложной парадигме, что надо и своих разыграть, и выиграть чемпионат.

Группа российских игроков, которая есть в ЦСКА, мне позволяет быть оптимистом. Не хочу забегать вперед, но по отношениям внутри коллектива, команды и тренера, это один из лучших сезонов, по такой химии. Нет никакой гарантии, но ребятам нравится играть вместе», - сказал Ватутин.

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3 комментария

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GtSwan
Очень разумный взгляд на сложившуюся ситуацию.
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Alex Kopylov
Всё понятно, только там есть одна опечатка: "Группа ИНОСТРАННЫХ игроков, которая есть в ЦСКА, мне позволяет быть оптимистом". Игровое время россиян (за исключением Шведа) говорит само за себя.
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Сергей Орлов
Ответ GtSwan
Очень разумный взгляд на сложившуюся ситуацию.
Цынкевич, перелогинься)
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