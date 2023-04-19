Андрей Ватутин: «Даже если Евролига вернет нас, мы не сможем долететь на выездную игру»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин порассуждал на тему возможного возвращения российских клубов в еврокубковые турниры.

«Часто спрашивают: «Когда мы вернемся в ?». Мне не нравится линейность мышления в этих вопросах.

Представим, что Евролига вернула нас. Мы не сможем долететь. Когда у вас две выездные игры в Евролиге в неделю, нужен чартер. Сейчас нет возможности его снять, нельзя перевести деньги, снять гостиницу. Масса сложностей, которые не позволяют играть в европейских турнирах по многим логистическим причинам.

Думаю, что самое правильное - это рассчитывать на свои силы, растить молодежь и дать ей шанс играть. На проблемные позиции в составах приглашать иностранцев, но нет смысла брать второсортных баскетболистов из‑за рубежа. Проще дать шанс воспитанникам, но мы находимся в сложной парадигме, что надо и своих разыграть, и выиграть чемпионат.

Группа российских игроков, которая есть в ЦСКА, мне позволяет быть оптимистом. Не хочу забегать вперед, но по отношениям внутри коллектива, команды и тренера, это один из лучших сезонов, по такой химии. Нет никакой гарантии, но ребятам нравится играть вместе», - сказал Ватутин.

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