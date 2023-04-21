Евролига установила рекорд посещаемости в этом сезоне

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Партизан Баскетбол

Главный баскетбольный турнир Европы установил новый рекорд посещаемости в сезоне-2022/23.

В среднем матч Евролиги в прошедшем регулярном чемпионате посетили 8748 зрителей, что обновило рекорд, установленный в сезоне-19/20 (8676).

Всего матчи в этом сезоне увидели вживую более 2,65 млн человек. «Партизан» и «Жальгирис» возглавили список посещаемости домашних матчей – 17723 и 14809 зрителей соответственно.

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