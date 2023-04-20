Генеральный менеджер «Милана»: «В сезоне-2024/25 Евролига, скорее всего, расширится до 20 команд»

Генеральный менеджер « » Христос Ставропулос заявил, что в следующем сезоне будут участвовать 18 команд, а с сезона-2024/25, вероятно, число участников увеличится до 20.

«Есть предложения для Дубая и «Альбы» претендовать на постоянную лицензию в Евролиге, а также для « » и «Валенсии». Мы еще не приняли решение. В следующем сезоне снова будет 18 команд. Начиная с сезона-2024/25, очень вероятно, что количество команд увеличится до 20.

В конце июня решим, какие команды будут в лиге в новом сезоне», – сказал Ставропулос.