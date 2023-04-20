Этторе Мессина продолжит руководить «Миланом» в сезоне-2023/24
Генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос в интервью телеканалу ERT сообщил, что клуб полностью поддерживает Этторе Мессину, и что специалист останется на посту главного тренера в сезоне-2023/24.
«Мы потеряли важных игроков с самого начала сезона, и это стало главной причиной неудачного выступления в Евролиге. Мы впервые провели тренировку в полном составе всего три недели назад.
Сейчас сосредоточены на итальянской лиге, мы еще не закончили. Этторе Мессина будет в «Милане» в следующем сезоне, у него контракт», – сказал Ставропулос.
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