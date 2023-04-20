Этторе Мессина продолжит руководить «Миланом» в сезоне-2023/24

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Баскетбол

Генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос в интервью телеканалу ERT сообщил, что клуб полностью поддерживает Этторе Мессину, и что специалист останется на посту главного тренера в сезоне-2023/24.

«Мы потеряли важных игроков с самого начала сезона, и это стало главной причиной неудачного выступления в Евролиге. Мы впервые провели тренировку в полном составе всего три недели назад.

Сейчас сосредоточены на итальянской лиге, мы еще не закончили. Этторе Мессина будет в «Милане» в следующем сезоне, у него контракт», – сказал Ставропулос.

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4 комментария

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Сергей Орлов
На пенсию пора дедуле, уже откровенно не вывозит.
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Arturitto
Уже понятно какая команда в новом сезоне не выйдет в плей офф Евролиги
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Поникший Руй
Дно
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Russ Ivan
Напьер потащил команду, но на одном игроке весь сезон старый русофоб не выедет, желаю провала!
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