Этторе Мессина продолжит руководить «Миланом» в сезоне-2023/24

Генеральный менеджер « » Христос Ставропулос в интервью телеканалу ERT сообщил, что клуб полностью поддерживает , и что специалист останется на посту главного тренера в сезоне-2023/24.

«Мы потеряли важных игроков с самого начала сезона, и это стало главной причиной неудачного выступления в . Мы впервые провели тренировку в полном составе всего три недели назад.

Сейчас сосредоточены на итальянской лиге, мы еще не закончили. Этторе Мессина будет в «Милане» в следующем сезоне, у него контракт», – сказал Ставропулос.

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