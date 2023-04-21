Скип Бэйлесс: «Уорриорз» показали всем, что им вполне нормально без Дрэймонда»
Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что «Голден Стэйт» провел третий матч с «Сакраменто» (114:97, 1-2) с особым настроем.
«Уорриорз» сыграли без дисквалифицированного форварда Дрэймонда Грина.
«Это было послание. «Уорриорз» показали всем, что им вполне нормально без Дрэймонда: «Мы в порядке без него».
Верю, что их достали его привычки, а также самореклама ради продвижения собственного подкаста», – написал Бэйлесс.
Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все
А я пока плакать начну, пока ответа жду.
Короч, если бы да кабы...
Ой, а не тупи Пул если! )
Значит, что Олени без Грека могут, а ГСВ не нужен Грин?
Заблокируй меня уделователь или просто игнорь. Попади они еще 5 трех... Эксперт блин, на уровне того же Скипа.
СКРИНЬТЕ!
Я игру смотрел, как нейтральный зритель.
Кто-то из вашего стана воспринимает критику?
Я пока этого не видел...
второй матч ..дерганый темп..Но там тоже ..игра была ровная ...
И это на выезде ,где ГСВ имеют проблемы в этом сезоне .
Понятно было что дома ГСВ сотрут в порошок королей