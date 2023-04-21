Скип Бэйлесс: «Уорриорз» показали всем, что им вполне нормально без Дрэймонда»

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что « » провел третий матч с « » (114:97, 1-2) с особым настроем.

«Уорриорз» сыграли без дисквалифицированного форварда .

«Это было послание. «Уорриорз» показали всем, что им вполне нормально без Дрэймонда: «Мы в порядке без него».

Верю, что их достали его привычки, а также самореклама ради продвижения собственного подкаста», – написал Бэйлесс.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все