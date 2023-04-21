Скип Бэйлесс: «Уорриорз» показали всем, что им вполне нормально без Дрэймонда»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Скип Бэйлесс Баскетбол

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что «Голден Стэйт» провел третий матч с «Сакраменто» (114:97, 1-2) с особым настроем.

«Уорриорз» сыграли без дисквалифицированного форварда Дрэймонда Грина.

«Это было послание. «Уорриорз» показали всем, что им вполне нормально без Дрэймонда: «Мы в порядке без него».

Верю, что их достали его привычки, а также самореклама ради продвижения собственного подкаста», – написал Бэйлесс.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

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28 комментариев

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Ононаоно
Ну да, один матч это показатель.
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beregost
Ответ Rodbert
Как будто специально игру слили, столько потерь и промахов на ровном месте не бывает. Про подборы промолчу, там вообще полный ппц. Следующую игру возьмут, надо добивать.
Ну да, Хьюстон тоже спецом 0 из 27 выбрасывал, лениво чёт было в финал выходить
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Илья Петров
Ответ Cubs-V
Давай ты не будешь со мной вступать в спор? А то это плачевно для тебя оказывается.
Ну давай, уделай меня, расскажи почему Короли должны были бы попасть на 5 трех больше, но не попали. Ну и заодно почему не должны были бы ГС на 5 трех больше попасть.
А я пока плакать начну, пока ответа жду.
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Илья Петров
Ответ Cubs-V
Без Грина, победа не была прям ожидаемой. ГСВ, крайне заряженные вышли. Но САК промазали просто кучу открытых трех. В целом, без этого фактора, Воины смотрелись лучше. Однако, попади Короли хотя бы на 5 трех больше и уже... Такое себе Я к тому, что оборона ГСВ имеет дыры на дуге и это нужно решать.
Попади ГС на 5 трех больше или попади Луни все из под кольца и 4 четверть можно было бы вобще не играть.
Короч, если бы да кабы...
Ой, а не тупи Пул если! )
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Cubs-V
Так и Бакс показали, что они в порядке без Янниса на одну игру.
Значит, что Олени без Грека могут, а ГСВ не нужен Грин?
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demx
Ну да, целый один матч выиграли без него. Все, можно его выкидывать.
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sanya_xl
ГСВ дома играют в разы лучше, а позиция центра закрывается Кевоном Луни. Победа была ожидаемой
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Илья Петров
Ответ Cubs-V
Такое чувство, что тебе лет 17-20 и ты ищешь с кем рамсы устроить на форуме. Одного раза не хватило, ты пытаешься еще... Болей за ГСВ. И все. Я ничего против твоей команды не имею. Я болею за НБА Но больше не отвечай на мои посты. Лады?
Плачевно закончилось конечно )))
Заблокируй меня уделователь или просто игнорь. Попади они еще 5 трех... Эксперт блин, на уровне того же Скипа.
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Klna Jislime
гсв выкинет кингс с по

СКРИНЬТЕ!
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Леонид Леонид
Ответ Ононаоно
Ну да, один матч это показатель.
Так а следующий будет уже с ним. Не выяснить...(
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beregost
Ответ Cubs-V
Без Грина, победа не была прям ожидаемой. ГСВ, крайне заряженные вышли. Но САК промазали просто кучу открытых трех. В целом, без этого фактора, Воины смотрелись лучше. Однако, попади Короли хотя бы на 5 трех больше и уже... Такое себе Я к тому, что оборона ГСВ имеет дыры на дуге и это нужно решать.
У ГСВ процент с игры тоже всего 40. Почему только Кингз могли попасть дополнительные броски по такой логике, а ГСВ не могли?)
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Cubs-V
Ответ beregost
У ГСВ процент с игры тоже всего 40. Почему только Кингз могли попасть дополнительные броски по такой логике, а ГСВ не могли?)
Хоспади. Я пишу о том, что ГСВ нужно решить проблему с обороной на дуге. Т.к Кингз всего лишь 23% имели, где подавляющие броски- были открытые.
Я игру смотрел, как нейтральный зритель.
Кто-то из вашего стана воспринимает критику?
Я пока этого не видел...
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xamer 9
Ответ Swhat
Чего скринить и перед началом серии и после второго матча никто не сомневался что гсв пройдёт Сакраменто
Как интересно вы решили за других, что «никто не сомневался». САК молодая и сбалансированная команда, и что важнее - более стабильная, чем ГСВ. Да и с 2-0 выбираться тяжелее, меньше шансов на ошибку. И не забывайте, что ГСВ по сезону ужасно играют в гостях, а Сакраменто играет 5 игру дома и потенциальную решающую седьмую, так что как минимум из за этих аргументов этих самых несомневающихся сразу меньше.
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Александр Быстров
Ответ Archer_Great
ну Грина, скорее всего, летом из ГСВ попросят. Другое дело, что условный Даллас будет очень рад швырнуть в него деньгами (и, кстати, будет неплохим решением) Upd. Хотя там опция игрока у Дреймонда, но могут сторговаться на СЭТ, например. Мэверикс как раз надо скидывать контракт Бертанса (который точно пойдет для уравновешивания), но придется и еще кого-нибудь отдать, типа Тима или Клебера
только зачем ГСВ нагрузка ввиде мешков Клебера/ТХМ и Бертанса
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Undrey
ну последнее предложение думаю недалеко от правды
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Rodbert
Накосячил он короче в этом сезоне конкретно. На минималку переподпишут скорее всего, либо попросят.
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Hobotok
Ответ Леонид Леонид
Так а следующий будет уже с ним. Не выяснить...(
ну так и удаление не последнее :)
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Birdman NBA
Давно деда слышно не было, видимо опять с таблеток слез
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Илья Петров
Ответ beregost
У ГСВ процент с игры тоже всего 40. Почему только Кингз могли попасть дополнительные броски по такой логике, а ГСВ не могли?)
Потому, что сегодня ГС врубили защиту (наконец то). А этот перец доказывал до ПО, что не будет у них защиты. Типо дно они защитное. Правда потерялся когда "его" Кливленду с лучшей защитой напихали в первом матче.
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night whitewolf
Ответ Cubs-V
Без Грина, победа не была прям ожидаемой. ГСВ, крайне заряженные вышли. Но САК промазали просто кучу открытых трех. В целом, без этого фактора, Воины смотрелись лучше. Однако, попади Короли хотя бы на 5 трех больше и уже... Такое себе Я к тому, что оборона ГСВ имеет дыры на дуге и это нужно решать.
Если бы ГСВ попали на пару трех больше, то уже бы было 3-0)
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Super Objectively
Ответ Cubs-V
Без Грина, победа не была прям ожидаемой. ГСВ, крайне заряженные вышли. Но САК промазали просто кучу открытых трех. В целом, без этого фактора, Воины смотрелись лучше. Однако, попади Короли хотя бы на 5 трех больше и уже... Такое себе Я к тому, что оборона ГСВ имеет дыры на дуге и это нужно решать.
была победа ожидаема для всех, кто объективно смотреть баскетбол ! первый матч ..ГСВ вели уверено игру ...но саму впустили королей в клатч...за что и поплатились )
второй матч ..дерганый темп..Но там тоже ..игра была ровная ...
И это на выезде ,где ГСВ имеют проблемы в этом сезоне .
Понятно было что дома ГСВ сотрут в порошок королей
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Swhat
Ответ Klna Jislime
гсв выкинет кингс с по СКРИНЬТЕ!
Чего скринить и перед началом серии и после второго матча никто не сомневался что гсв пройдёт Сакраменто
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