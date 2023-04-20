Эксперт Крис Бруссард: «Молодежь «Голден Стэйт» недовольна игровым временем»

По словам известного спортивного эксперта Криса Бруссарда, молодые игроки «Голден Стэйт» недовольны игровым временем в серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (0-2).

«Я разговаривал с одним человеком, который «в курсе», и он сказал, что некоторые игроки «Уорриорз» обижаются.

Молодые парни. , , … Потому что они не получают игровое время», – сказал Бруссард в последнем выпуске подкаста «The Odd Couple with Chris Broussard & Rob Parker».

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»