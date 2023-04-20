Эксперт Крис Бруссард: «Молодежь «Голден Стэйт» недовольна игровым временем»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Донте Дивинченцо Джордан Пул Джонатан Куминга Крис Бруссард Баскетбол

По словам известного спортивного эксперта Криса Бруссарда, молодые игроки «Голден Стэйт» недовольны игровым временем в серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (0-2).

«Я разговаривал с одним человеком, который «в курсе», и он сказал, что некоторые игроки «Уорриорз» обижаются.

Молодые парни. Джонатан Куминга, Донте Дивинченцо, Джордан Пул… Потому что они не получают игровое время», – сказал Бруссард в последнем выпуске подкаста «The Odd Couple with Chris Broussard & Rob Parker».

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

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8 комментариев

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Константин Ловков
А на что они рассчитывали?
+12
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+12
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Tim Timson
хорошая попытка , но нет)
+8
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+8
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speedxf
Пусть доказывают сегодня, что достойны больших минут. А то Пула выпускают, а он тупо лезет в проход, где его блокируют или мяч теряет, какой смысл его выпускать...
+6
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+6
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ЮАГ
Ответ Константин Ловков
А на что они рассчитывали?
на дисквалификации всего старта.)
+5
0
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Райли Карри
очередной мандерлей. работать не хотят, а привилегии хотят
+1
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Сергей Пузанков
Молодежь Голден стейт давно не получала по лицу
+1
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Дмитрий Чирко
В прошлом матче у Пула 4 очка. Не говоря уже о том, что он - перманентная дыра в защите. Перед плей-офф, прикидывая, как ГСВ будет улучшать защиту, я предполагал, что его минуты сократят до совсем минимальных, раскинув их на Пэйтона, Дивинченцо и Кумингу.
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Дима Оксентюк
Ну так Куминга может только командам без защиты данки ставить. А Пул легко запорит темп игры, сделав -10. А в ПО 10 очков сложно отыграть, когда команды потеют в каждой атаке. Это не регулярка. Да, Пул эти 10 потом может и вернет, но нафига Керу этот геморой, когда лучше стабильно на 4-6 очках отрыва играть. А вот Дивинчецо не знаю, возможно не доверяют еще. Есть более опытный Пэйтон, который отлично себя показал.
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