Малкольм Брогдон – лучший «шестой» игрок НБА

Теги Бостон НБА видео Бобби Портис Малкольм Брогдон Иммануэл Куикли Баскетбол

Защитник «Бостона» Малкольм Брогдон стал лучшим «шестым» игроком НБА в сезоне-22/23.

В голосовании он получил 60 первых мест из 100 и опередил защитника «Никс» Иммануэла Куикли и форварда «Милуоки» Бобби Портиса.

Брогдон стал игроком «Селтикс» прошлым летом. В этом сезоне он в 67 матчах выходил со скамейки и при этом в среднем набирал 14,9 очка, 4,2 подбора и 3,7 передачи за 26 минут при 48% с игры. «Бостону» занял второе место в Восточной конференции с показателями 57-25.

В 2017 году Брогдон получил приз «Лучший новичок» сезона.

Брогдон – третий игрок в истории «Бостона», который получил эту награду. В сезонах-83/84 и 84/85 ее забирал форвард Кевин Макхэйл, а в сезоне-85/86 центровой Билл Уолтон

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5 комментариев

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Федерико Сан-Фелипе
Вопросов нет, всегда радовал своей прагматичностью и стабильностью
+15
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+15
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Vagant
Брогдон также становится вторым игроком, получившим звание "Шестой игрок года" и "Новичок года", присоединившись к Майку Миллеру, удостоенному этих же наград.
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Антон
Абсолютно заслуженно.
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hodor 12
Разве может быть кто то кому не нравится Бронгдон...
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Ванька
вполне ожидаемо) игрок старта.
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