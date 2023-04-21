Защитник « » стал лучшим «шестым» игроком в сезоне-22/23.

В голосовании он получил 60 первых мест из 100 и опередил защитника «Никс» и форварда «Милуоки» .

Брогдон стал игроком «Селтикс» прошлым летом. В этом сезоне он в 67 матчах выходил со скамейки и при этом в среднем набирал 14,9 очка, 4,2 подбора и 3,7 передачи за 26 минут при 48% с игры. «Бостону» занял второе место в Восточной конференции с показателями 57-25.

В 2017 году Брогдон получил приз «Лучший новичок» сезона.

Брогдон – третий игрок в истории «Бостона», который получил эту награду. В сезонах-83/84 и 84/85 ее забирал форвард Кевин Макхэйл, а в сезоне-85/86 центровой Билл Уолтон

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