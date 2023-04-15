Названы претенденты на индивидуальные награды сезона НБА. Джексон, Лопес и Мобли претендуют на приз «Мистер замок»

Теги Майк Браун НБА Брук Лопес Демар Дерозан Джимми Батлер Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Бобби Портис Малкольм Брогдон Лаури Маркканен Де'Аарон Фокс Джарен Джексон-младший Шэй Гилджес-Александер Джейлен Брансон Иммануэл Куикли Марк Дэйгнолт Эван Мобли Паоло Банкеро Уокер Кесслер Джейлен Уильямс Джо Маззулла Баскетбол

Названы претенденты на все индивидуальные награды сезона-22/23 НБА.

Самый ценный игрок

Никола Йокич («Денвер»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

Лучший по игре в защите

Джарен Джексон («Мемфис»), Брук Лопес («Милуоки»), Эван Мобли («Кливленд»)

Новичок года

Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Уильямс («Оклахома»), Уокер Кесслер («Юта»)

Лучший запасной

Малкольм Брогдон («Бостон»), Иммануэл Куикли («Нью-Йорк»), Бобби Портис («Милуоки»)

Тренер года

Майк Браун («Сакраменто»), Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Джо Маззулла («Бостон»)

Лучший в клатче

Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), Джимми Батлер («Майами»), Демар Дерозан («Чикаго»)

Самый прогрессирующий игрок

Лаури Маркканен («Юта»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»).

НБА объявит обладателей индивидуальных наград сезона, включая MVP, в течение следующих нескольких недель. Они определяются по итогам голосования комиссии из 100 представителей СМИ.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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9 комментариев

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frenemy
Больше всего рад за Бобби. Вообще не говорят о нем в контексте шестого, хотя он очень сильно выступает не первый год. В качестве стартера вообще цифры солидные показывает
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Daishi
Ответ Данил Ильинский
Я удивлён, что тройке лучших шестых нету Нормана Пауэла. Сколько видел матчей ЛАК, он там постоянно давал мощный буст со скамейки, а его даже не включили в финальный шорт лист
Травма все подпортила, он до нее в тройке претендентов шел. По качеству подходит, но вот игр у него меньше, чем у этих ребят. Видимо, это и повлияло.
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Данил Ильинский
Я удивлён, что тройке лучших шестых нету Нормана Пауэла. Сколько видел матчей ЛАК, он там постоянно давал мощный буст со скамейки, а его даже не включили в финальный шорт лист
0
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Илья Савчук
Ответ Khairba4i
Тоже удивлен. Бикерстафф, Буденхольцер быть номинантами больше заслуживают.
Буденхольцер чем заслужил то, что он такого крутого за сезон сделал?
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Cubs-V
В тройке тренеров нет Джей Би. Лучшая оборонительная команда и 4 на Востоке...
Есть Маззулла, который пришел на все готовое.
И Дэйгнолт... Его команда на 9-10 месте закончила регулярку.
Крайне странные кандидаты.
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Artur Prokopchuk
надеюсь на победу Брука Лопеса. Заслужил. После Янниса второй самый важный игрок для Бакс в этом сезоне
+4
-2
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Свежий
Будет забавно, если награды получат те, кто числятся первыми в каждой номинации (только с Йокичем будет сложно)
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Khairba4i
Ответ AEZAKMI228
мазула ????
Тоже удивлен. Бикерстафф, Буденхольцер быть номинантами больше заслуживают.
+6
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+6
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AEZAKMI228
мазула ????
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