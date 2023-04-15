Названы претенденты на все индивидуальные награды сезона-22/23 НБА.

Самый ценный игрок

(«Денвер»), («Филадельфия»), («Милуоки»)

Лучший по игре в защите

(«Мемфис»), («Милуоки»), Эван Мобли («Кливленд»)

Новичок года

Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Уильямс («Оклахома»), Уокер Кесслер («Юта»)

Лучший запасной

Малкольм Брогдон («Бостон»), Иммануэл Куикли («Нью-Йорк»), Бобби Портис («Милуоки»)

Тренер года

Майк Браун («Сакраменто»), Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Джо Маззулла («Бостон»)

Лучший в клатче

Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), Джимми Батлер («Майами»), Демар Дерозан («Чикаго»)

Самый прогрессирующий игрок

Лаури Маркканен («Юта»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»).

НБА объявит обладателей индивидуальных наград сезона, включая MVP, в течение следующих нескольких недель. Они определяются по итогам голосования комиссии из 100 представителей СМИ.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА