Названы претенденты на индивидуальные награды сезона НБА. Джексон, Лопес и Мобли претендуют на приз «Мистер замок»
Названы претенденты на все индивидуальные награды сезона-22/23 НБА.
Самый ценный игрок
Никола Йокич («Денвер»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
Лучший по игре в защите
Джарен Джексон («Мемфис»), Брук Лопес («Милуоки»), Эван Мобли («Кливленд»)
Новичок года
Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Уильямс («Оклахома»), Уокер Кесслер («Юта»)
Лучший запасной
Малкольм Брогдон («Бостон»), Иммануэл Куикли («Нью-Йорк»), Бобби Портис («Милуоки»)
Тренер года
Майк Браун («Сакраменто»), Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Джо Маззулла («Бостон»)
Лучший в клатче
Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), Джимми Батлер («Майами»), Демар Дерозан («Чикаго»)
Самый прогрессирующий игрок
Лаури Маркканен («Юта»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»).
НБА объявит обладателей индивидуальных наград сезона, включая MVP, в течение следующих нескольких недель. Они определяются по итогам голосования комиссии из 100 представителей СМИ.
Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА
Есть Маззулла, который пришел на все готовое.
И Дэйгнолт... Его команда на 9-10 месте закончила регулярку.
Крайне странные кандидаты.