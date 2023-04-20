Андрей Мартюк: «Перед началом сезона настраивался на то, чтобы повторить прошлогодний успех»

Форвард «Локомотива-Кубань» признался, что перед началом сезона настраивался на то, чтобы получить вторую подряд награду «Лучшему молодому игроку» лиги ВТБ.

«Очень рад получить эту награду. Перед началом сезона настраивался на то, чтобы повторить свой прошлогодний успех. Но этого не случилось бы, конечно, без участия партнеров и тренеров, которые доверяют мне на протяжении сезона.

Благодарен команде, болельщикам, Лиге и всем, кто поддерживает меня на протяжении этого сезона», – сказал 22-летний игрок.

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