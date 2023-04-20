Андрей Мартюк: «Перед началом сезона настраивался на то, чтобы повторить прошлогодний успех»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Андрей Мартюк Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк признался, что перед началом сезона настраивался на то, чтобы получить вторую подряд награду «Лучшему молодому игроку» Единой лиги ВТБ.

«Очень рад получить эту награду. Перед началом сезона настраивался на то, чтобы повторить свой прошлогодний успех. Но этого не случилось бы, конечно, без участия партнеров и тренеров, которые доверяют мне на протяжении сезона.

Благодарен команде, болельщикам, Лиге и всем, кто поддерживает меня на протяжении этого сезона», – сказал 22-летний игрок.

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