Якушин, Мотовилов и Мартюк – в символической пятерке игрового раунда Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку очередного игрового раунда.
В пятерку лучших вошли Тимофей Якушин (МБА), Григорий Мотовилов («Енисей»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Айзейя Риз («Парма») и Раде Загорац («Автодор»).
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
«Если зашел так далеко, то нужно уже идти до конца»: Андрей Саврасов намерен провести еще один сезон в NCAA
Ксения Шарова: «По образованию я реабилитолог, но мне всегда нравилась сфера IT»
Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
Комментарии