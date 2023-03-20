Якушин, Мотовилов и Мартюк – в символической пятерке игрового раунда Лиги ВТБ

Теги Локомотив-Кубань Автодор Енисей Единая лига ВТБ Тимофей Якушин Григорий Мотовилов Парма-Пари Раде Загорац МБА Андрей Мартюк Айзейя Риз Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку очередного игрового раунда.

В пятерку лучших вошли Тимофей Якушин (МБА), Григорий МотовиловЕнисей»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Айзейя Риз («Парма») и Раде Загорац («Автодор»).

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

«Если зашел так далеко, то нужно уже идти до конца»: Андрей Саврасов намерен провести еще один сезон в NCAA

Ксения Шарова: «По образованию я реабилитолог, но мне всегда нравилась сфера IT»

Телеграм-канал Единой лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий