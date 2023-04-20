Андрей Мартюк – лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23

Форвард «Локомотива-Кубань» признан лучшим молодым игроком сезона лиги ВТБ-2022/23.

22-летний игрок провел за « » 31 матч в регулярном чемпионате, набирая в среднем 10,7 очка (52,5% с игры, 65,6% с линии штрафных), делая 4,9 подбора и 1,5 передачи за 20 минут на площадке.

Форвард «Локо» признан лучшим молодым игроком лиги второй сезон подряд.

Мартюк получил награду перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф против ЦСКА (1-1).

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