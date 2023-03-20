Джей Джей Редик: «Джейлен Уильямс делает отложенный рывок за лучшим новичком сезона-2022/23»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик считает, что защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс включился в борьбу за звание лучшего новичка сезона-2022/23.

«Джейлен Уильямс делает отложенный рывок за лучшим новичком сезона под конец регулярки.

Если мы посмотрим на продвинутую статистику, Джейлен превосходит в практически каждом показателе. Бросковая эффективность, Банкеро даже имеет отрицательное влияние на игру команды в нападении, защитные показатели, вклад игрока в победу в пересчете на 48 минут – можно собрать действительно солидный набор фактов, говорящих, что провел лучший сезон новичка в этом году.

Но если отойти от статистики, Паоло является основным бросающим в « » – и, как всем молодым игрокам, порой ему было трудно показывать стабильность и эффективность. В феврале он попал лишь один трехочковый.

Не скажу, что стал бы голосовать за Уильямса, но если раньше казалось, что Банкеро – фаворит, сейчас не все так однозначно», – сказал Редик в эфире своего подкаста.

Банкеро в текущем сезоне набирает в среднем 20,0 очков, 6,6 подбора и 3,6 передачи при 42% реализации с игры и 28% из-за дуги. Показатели Уильямса составляют 13,5 очка, 4,5 подбора и 3,2 передачи при 52% реализации с игры и 35% реализации 3-очковых.

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