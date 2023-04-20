Диллон Брукс смерил Леброна взглядом после точного 3-очкового. Джеймс не отреагировал

Форвард « » смерил взглядом лидера « » после точного трехочкового во втором матче серии (1-1). 4-кратный чемпион не отреагировал.

Эпизод произошел за 7:53 до конца заключительной четверти при счете 86:77 в пользу хозяев. Брукс получил мяч на дуге, Джеймс решил не сближаться с оппонентом и дать ему возможность исполнить свободный трехочковый бросок. Брукс реализовал попытку и смерил форварда «озерников» взглядом.

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