Диллон Брукс смерил Леброна взглядом после точного 3-очкового. Джеймс не отреагировал

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс смерил взглядом лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса после точного трехочкового во втором матче серии (1-1). 4-кратный чемпион НБА не отреагировал.

Эпизод произошел за 7:53 до конца заключительной четверти при счете 86:77 в пользу хозяев. Брукс получил мяч на дуге, Джеймс решил не сближаться с оппонентом и дать ему возможность исполнить свободный трехочковый бросок. Брукс реализовал попытку и смерил форварда «озерников» взглядом.

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13 комментариев

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Донован хозяин НБА
"Леброн, Леброн, посмотри на меня, посмотри как мне все равно на тебя!"
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boller_73
Леброн привык к таким персонажам. Вспомните Лэнса Стивенсона, который в ухо дул Леброну в далёком 2014)
+34
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Lumex
Ответ boller_73
Леброн привык к таким персонажам. Вспомните Лэнса Стивенсона, который в ухо дул Леброну в далёком 2014)
В ещё более далёком 2011 в финале на Леброна Дешон Стивенсон быковал. А после победы Далласа ходил в футболке : "hey Lebron! Hows my Dirk taste?"
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skreamer
"Три дня я скакала за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!" (с)
+7
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Mit_Sam
Диллон смерил Леброна взглядом. Примерно 205 см, пересчитал он в уме в европейской метрике. 206, ментально уточнил Леброн, и ребята пошли играть в баскетбол дальше.
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frenemy
"Джеймс решил не сближаться с оппонентом и дать ему возможность исполнить свободный трехочковый бросок"

Забавная формулировка для эпизода, где Леброн просто не защищался. Причем дважды сфилонил на попаданиях Брукса при вполне играбельном счете
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Bergkamp007
Что-то подсказывает, что в этой серии будет много стычек и хайлайтов, слишком задиристые, по-спортивному, парни из Мемфиса.
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Райли Карри
Были такие, и дули в ухо и по разному пытались. Эй, Брукс сколько у тебя Финалов?
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Samsonov_24_4_11_15
Весь Мемфис это какой-то найтйорк местный)
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Birdman NBA
"Понторез, ты меня называла"
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Goddemic
Сегодня с трёхи Брукс был лучше Леброна - 33% против 13%.
В целом же за два матча:
У Брукса 4 из 15
У Леброна 4 из 16. Примерный паритет (процент у обоих очень плохой).
Забей Леброн сегодня 3 из 8 как в прошлом матче - был бы клатч.
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Azat LA
Ответ boller_73
Леброн привык к таким персонажам. Вспомните Лэнса Стивенсона, который в ухо дул Леброну в далёком 2014)
А Жоаким?
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