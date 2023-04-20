Леброн Джеймс во время тайм-аута нарисовал владение под себя и набрал легкие 2 очка

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс взял на себя роль тренера во время второго матча серии с «Гриззлис» (93:103, 1-1).

Во время тайм-аута Джеймс сам нарисовал владение и объяснил партнерам по команде их действия. 4-кратный чемпион НБА получил передачу под кольцо и набрал легкие два очка.

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17 комментариев

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Vanila Panda
ЛеГм нанял ЛеКоуча, чтобы делать комбинации под ЛеИгрока
+30
0
+30
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Alexander Permyakov
Ответ Vanila Panda
ЛеГм нанял ЛеКоуча, чтобы делать комбинации под ЛеИгрока
ЛеКомиссионер одобряет
+13
0
+13
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boller_73
Ответ Vanila Panda
ЛеГм нанял ЛеКоуча, чтобы делать комбинации под ЛеИгрока
в команде ЛеЙкерс
+8
0
+8
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Райли Карри
Ответ 6LACK
Я вот ни одного игрока в лиге не могу представить, кто мог бы сделать также. Даже Морэнт)
А Морэнт при себе имеет "заряженный аргумент"
+5
0
+5
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vlasovsport
Молодец! Играющий тренер.
+5
-1
+4
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Jerry Rodrogha
Ответ 6LACK
Я вот ни одного игрока в лиге не могу представить, кто мог бы сделать также. Даже Морэнт)
Крис Пол. Рондо когда-то мог
+3
0
+3
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софочка
Ответ 6LACK
Я вот ни одного игрока в лиге не могу представить, кто мог бы сделать также. Даже Морэнт)
Игудала же пару лет назад рисовал для ГСВ комбинации и давал установки в тайм-ауте
https://www.sports.ru/basketball/1060161765.html
+4
-1
+3
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Евгений Дронов
Ответ Vanila Panda
ЛеГм нанял ЛеКоуча, чтобы делать комбинации под ЛеИгрока
главное что сработало) а как Лебу думаю мало беспокоит
+2
0
+2
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Райли Карри
Статус Физрука переходит к Хэму. Даже не физрук, а пюпитр. Только доску держать и фломастеры подавать.
+2
0
+2
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Jerry Rodrogha
Ответ Vanila Panda
ЛеГм нанял ЛеКоуча, чтобы делать комбинации под ЛеИгрока
Лекомбинации
+2
0
+2
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6LACK
Я вот ни одного игрока в лиге не могу представить, кто мог бы сделать также. Даже Морэнт)
+3
-1
+2
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Илья Петров
Ответ blooooomka
Так может Хэм и не нужен нафиг?
как не нужен, а кого же вы виновным назначать будете?
+5
-3
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Илья Петров
Жаль планшет с защитными схемами не дали Леброну.
+4
-3
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Klna Jislime
Да Хем деревянная пробка, по нему видно что не вывозит он нифига, летом до свидания крч
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blooooomka
Так может Хэм и не нужен нафиг?
+1
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rembrandao
Le’Coach
0
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gigga1
Ответ софочка
Игудала же пару лет назад рисовал для ГСВ комбинации и давал установки в тайм-ауте https://www.sports.ru/basketball/1060161765.html
Ну это было что-то типа тимбилдинга, а не матч плей офф.
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