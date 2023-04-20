Леброн Джеймс во время тайм-аута нарисовал владение под себя и набрал легкие 2 очка
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс взял на себя роль тренера во время второго матча серии с «Гриззлис» (93:103, 1-1).
Во время тайм-аута Джеймс сам нарисовал владение и объяснил партнерам по команде их действия. 4-кратный чемпион НБА получил передачу под кольцо и набрал легкие два очка.
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