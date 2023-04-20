Диллон Брукс о конфликте с Леброном: «Мне все равно, он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков»
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс дал свои комментарии по поводу конфликта с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом после второго матча серии (103:93, 1-1).
Журналист сказал Бруксу, что по мнению общественности ему не стоит вступать в перепалку с одним из великих игроков Лиги.
«Мне все равно, он старый. Думал, что он начнет говорить в четвертой или пятой игре.
Люблю испытывать судьбу. Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков. Так что я горжусь своей защитой и тем, что принимаю любой вызов», – сказал Брукс в послематчевом интервью.
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Итог один: дед еще играть в лиге будет, а этот уже в китае потеху наводить)
Те же самые фаны: "Чтооо?! Брукс?! Да как он посмел что-то сказать в сторону Леброна?!"
28/12/3 на 11/15 2-к и 1/8 3-к. (1 потеря, 1 фол, 1 перехват, 1 блок).
По сути, вопросы только к проценту 3-х, но это как раз то, на что Брукс никак не влиял, Леброн тот еще снайпер, у него с дуги то пусто, то густо...
Про какую такую защиту говорит Брукс я хз, если тебе дедушка такие цифры дает...
40 надо?... а если 40 накидает, он скажет "давай 60, или иди на пенсию, ты лох"? а дальше что?
Что-то Брукс уже в край берега попутал…
Что-то я за все его сезоны ни разу не видел Брукса в защитной сборной по итогам сезона, чтобы он так говорил о своей защите )