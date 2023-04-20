Диллон Брукс о конфликте с Леброном: «Мне все равно, он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс дал свои комментарии по поводу конфликта с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом после второго матча серии (103:93, 1-1).

Журналист сказал Бруксу, что по мнению общественности ему не стоит вступать в перепалку с одним из великих игроков Лиги.

«Мне все равно, он старый. Думал, что он начнет говорить в четвертой или пятой игре.

Люблю испытывать судьбу. Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков. Так что я горжусь своей защитой и тем, что принимаю любой вызов», – сказал Брукс в послематчевом интервью.

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42 комментария

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Донован хозяин НБА
Диллон является ярким олицетворением эффекта Даннинга - Крюге. Если по простому- тупой не понимает, что он тупой, потому что тупой
+101
-4
+97
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Heyarager
Очередной шут)
Итог один: дед еще играть в лиге будет, а этот уже в китае потеху наводить)
+77
-9
+68
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ Антон Никитин
Ага, видно какой Грин смышленый))
Послушай как он излагает мысли и вообще анализирует игру. Я не фанат ни ГСВ ни тем более Грина, но этот мазафакер умнее 95% игроков в лиге
+53
-6
+47
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Пытается стать новым Грином. Вот только Грин бешеный и смышленый, а Брукс бешеный и тупой.
+33
-5
+28
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Стопы Зайона
Ответ Heyarager
Очередной шут) Итог один: дед еще играть в лиге будет, а этот уже в китае потеху наводить)
Ощущение что их прошлый плей офф совершенно ничему не научил.
+27
-2
+25
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Josef Steiner
Фаны НБА: *на каждой ветке жалуются, что лига стала слишком мягкой, все игроки братишки, не хватает духа соперничества, "лига кексиков", "вот в наше время...", блаблабла*

Те же самые фаны: "Чтооо?! Брукс?! Да как он посмел что-то сказать в сторону Леброна?!"
+30
-8
+22
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petia.subbotin
Ответ Josef Steiner
Фаны НБА: *на каждой ветке жалуются, что лига стала слишком мягкой, все игроки братишки, не хватает духа соперничества, "лига кексиков", "вот в наше время...", блаблабла* Те же самые фаны: "Чтооо?! Брукс?! Да как он посмел что-то сказать в сторону Леброна?!"
Так если бы, например, дюрант вышел бы к прессе и заявил: «я хочу пройти в финал конфы чтобы там встретиться с леброном, я его уничтожу, дутый царек отлетит 4-0, я всегда был лучше» это один разговор, а брукс ноунейм, это как комментарии беверли - кто то к ним относится со смехом, кого то раздражают, но никто в серьез не воспринимает
+20
-2
+18
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Ivan Rusak
Не знает, что лучше как рэпторз - выйти на дрожащих ногах и лечь как собаки.
+19
-3
+16
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Daff Rogers
Может он имел ввиду 40 000 очков? В целом Леброн близко
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-1
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КруглыйКвадрат
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Послушай как он излагает мысли и вообще анализирует игру. Я не фанат ни ГСВ ни тем более Грина, но этот мазафакер умнее 95% игроков в лиге
как спортивный ведущий он уже хорош, но вот поведение на площадке часто крайне глупое
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somebody
Ответ frenemy
Все правильно делает Брукс. Очевидно пытается поставить Леброна в неудобное положение. Теперь ему придется либо ломать игру команды и тянуть все на себя, набирая эти 40, в попытке поставить на место болтуна. Либо терпеть публичный троллинг, задирания и насмешки от игрока явно ниже уровня, что образу Леброна тоже не руку не сыграет.
Ну Леброн не дурак и не юнец, гнаться сейчас за 40 очками в ущерб команде, просто постарается забрать две домашние игры, можно даже как в первой встрече, отойдя в сторону, пока решать будут другие
+12
-1
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vlasovsport
Ответ Heyarager
Очередной шут) Итог один: дед еще играть в лиге будет, а этот уже в китае потеху наводить)
Дед еще тренировать будет...
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Ku'nBet
Ответ vlasovsport
Дед еще тренировать будет...
Дед будет владельцем клуба, в которой Брукс будет играть, а там деда уже придется уважать.
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kisliy33
Стата Леброна за эту игру:
28/12/3 на 11/15 2-к и 1/8 3-к. (1 потеря, 1 фол, 1 перехват, 1 блок).
По сути, вопросы только к проценту 3-х, но это как раз то, на что Брукс никак не влиял, Леброн тот еще снайпер, у него с дуги то пусто, то густо...
Про какую такую защиту говорит Брукс я хз, если тебе дедушка такие цифры дает...
40 надо?... а если 40 накидает, он скажет "давай 60, или иди на пенсию, ты лох"? а дальше что?
+8
-2
+6
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quznez
В 27 быть таким деревом, на прямых ногах, напряжён, неуверен, в 32 закончит так и не начав.
+9
-3
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Lost
У леброна 61% реализации когда против него защищается Брукс. Смешной клоун
+6
-1
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Джонни-массажист
Ответ Донован хозяин НБА
Диллон является ярким олицетворением эффекта Даннинга - Крюге. Если по простому- тупой не понимает, что он тупой, потому что тупой
Ну ,в это и есть его счастье....А оценочные суждения Ваши Вас же и мучают....Игрок себя мотивирует, тем что бросает вызов Леброну,да и правильно делает(для себя,конечно)...
+6
-1
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Антон Нестеренко
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Послушай как он излагает мысли и вообще анализирует игру. Я не фанат ни ГСВ ни тем более Грина, но этот мазафакер умнее 95% игроков в лиге
Как и Леброн)
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Друг Джордана
Ну может это высказывание раззадорит ЛАЛ и они в следующей игре уверенно и с запасом «напихают» Мемфису
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Кирилл
Эм, а ты кто вообще такой, чтобы строить из себя кого-то невероятного ?
Что-то Брукс уже в край берега попутал…

Что-то я за все его сезоны ни разу не видел Брукса в защитной сборной по итогам сезона, чтобы он так говорил о своей защите )
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Skeleton64
Думаю, после интервью Брукс в уголке уже писал Брону, нервно не попадая по клавишам, что-то вроде: "Я не сильно там палку перегнул? Вы же понимаете, это всё игра, маркетинг, надо продать конфликт. Кстати, автограф после серии для моего сына дадите, масса?"
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boller_73
Слог и моська
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frenemy
Все правильно делает Брукс. Очевидно пытается поставить Леброна в неудобное положение. Теперь ему придется либо ломать игру команды и тянуть все на себя, набирая эти 40, в попытке поставить на место болтуна. Либо терпеть публичный троллинг, задирания и насмешки от игрока явно ниже уровня, что образу Леброна тоже не руку не сыграет.
+12
-10
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Dimonty
Ответ frenemy
Все правильно делает Брукс. Очевидно пытается поставить Леброна в неудобное положение. Теперь ему придется либо ломать игру команды и тянуть все на себя, набирая эти 40, в попытке поставить на место болтуна. Либо терпеть публичный троллинг, задирания и насмешки от игрока явно ниже уровня, что образу Леброна тоже не руку не сыграет.
Ага. А поддаться на провакации ох как сыграет на руку образу.
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Иван Фак
У Леброна, по сезону, в среднем 28 очков за игру, сегодня он их набрал. Если бы клоун-брукс гордился тем, что не дал набрать ему и 20 очков, то это могло бы быть поводом для каких-то разговоров, а так... Балабол.
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