Форвард « » дал свои комментарии по поводу конфликта с лидером « » после второго матча серии (103:93, 1-1).

Журналист сказал Бруксу, что по мнению общественности ему не стоит вступать в перепалку с одним из великих игроков Лиги.

«Мне все равно, он старый. Думал, что он начнет говорить в четвертой или пятой игре.

Люблю испытывать судьбу. Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков. Так что я горжусь своей защитой и тем, что принимаю любой вызов», – сказал Брукс в послематчевом интервью.

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