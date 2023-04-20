Леброн Джеймс и Диллон Брукс повздорили во время второго матча серии

Между лидером « » и форвардом « » произошла оживленная беседа во время второго матча серии (1-1).

За 8:12 до конца третьей четверти Джеймс реализовал двухочковый бросок с отклонением через Брукса, после чего что-то высказал форварду «Гриззлис». Брукс начал хлопать в ладоши и провоцировать лидера «озерников», пока тот что-то оживленно ему выговаривал.

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