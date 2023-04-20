Леброн Джеймс и Диллон Брукс повздорили во время второго матча серии
Между лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом и форвардом «Мемфиса» Диллоном Бруксом произошла оживленная беседа во время второго матча серии (1-1).
За 8:12 до конца третьей четверти Джеймс реализовал двухочковый бросок с отклонением через Брукса, после чего что-то высказал форварду «Гриззлис». Брукс начал хлопать в ладоши и провоцировать лидера «озерников», пока тот что-то оживленно ему выговаривал.
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Может быть, не каждый раз, но достаточно, чтобы быстро отучить. Так что его наоборот, старались не злить
Да, я знаю эти истории, но ведь молодые и голодные никогда не кончатся, и каждый будет думать, что именно ему суждено убить дракона. =) Вообще, помнится, была какая-то история времён Вашингтона, хотя могу ошибаться (это не эпизод с переломом ребра от Артеста, насколько знаю, Рон сам сильно сожалел об этом инциденте).
Ну и в принципе, тут уже репутация работает. У Леброна другой стиль, он именно в ответку в необязательных матчах унижений не устраивал. Максимум, постерданки помню. Легенда Леброна про вообще эффективность, такое "ничего личного". Легенда Майкла про то, что он всегда находил повод включить личное. Ну и понятно, что у легенды реальная основа есть, но не 146%