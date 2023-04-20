Леброн Джеймс и Диллон Брукс повздорили во время второго матча серии

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Между лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом и форвардом «Мемфиса» Диллоном Бруксом произошла оживленная беседа во время второго матча серии (1-1).

За 8:12 до конца третьей четверти Джеймс реализовал двухочковый бросок с отклонением через Брукса, после чего что-то высказал форварду «Гриззлис». Брукс начал хлопать в ладоши и провоцировать лидера «озерников», пока тот что-то оживленно ему выговаривал.

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10 комментариев

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Jerry Rodrogha
Ответ Skeleton64
Кстати, не припомню, чтобы на Майкла так залупались всякие щеглы. То ли воспитание отличалось, то ли харизма отпугивала...
Ну или ответит на трэшток фразой "ты в моих кроссовках", тоже его стиль
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Евгений Дронов
Новая награда подоспела "шут года"
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Курье Хамес
поорал бы он на Леброна , когда тому было лет как бруксу сейчас - постерайз получил бы в следующей же атаке
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Jerry Rodrogha
Ответ Skeleton64
Кстати, не припомню, чтобы на Майкла так залупались всякие щеглы. То ли воспитание отличалось, то ли харизма отпугивала...
Просто Майкл отвечал более злой игрой. В итоге сжирал в защите, накидывал через них авоську и забирал командную победу.
Может быть, не каждый раз, но достаточно, чтобы быстро отучить. Так что его наоборот, старались не злить
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кандид
Вот бы Брукса с Грином в одну команду.
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Skeleton64
Ответ Jerry Rodrogha
Просто Майкл отвечал более злой игрой. В итоге сжирал в защите, накидывал через них авоську и забирал командную победу. Может быть, не каждый раз, но достаточно, чтобы быстро отучить. Так что его наоборот, старались не злить
Привет!
Да, я знаю эти истории, но ведь молодые и голодные никогда не кончатся, и каждый будет думать, что именно ему суждено убить дракона. =) Вообще, помнится, была какая-то история времён Вашингтона, хотя могу ошибаться (это не эпизод с переломом ребра от Артеста, насколько знаю, Рон сам сильно сожалел об этом инциденте).
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Jerry Rodrogha
Ответ Skeleton64
Привет! Да, я знаю эти истории, но ведь молодые и голодные никогда не кончатся, и каждый будет думать, что именно ему суждено убить дракона. =) Вообще, помнится, была какая-то история времён Вашингтона, хотя могу ошибаться (это не эпизод с переломом ребра от Артеста, насколько знаю, Рон сам сильно сожалел об этом инциденте).
Ну там Пэйтон, кажется, не опозорился на этом. Не сокрушил, но и не подставился. Про Вашик не скажу, но теоретически он уже старый был. Старше нынешнего деда.
Ну и в принципе, тут уже репутация работает. У Леброна другой стиль, он именно в ответку в необязательных матчах унижений не устраивал. Максимум, постерданки помню. Легенда Леброна про вообще эффективность, такое "ничего личного". Легенда Майкла про то, что он всегда находил повод включить личное. Ну и понятно, что у легенды реальная основа есть, но не 146%
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