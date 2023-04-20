Десмонд Бэйн локтем попал по лицу Энтони Дэвиса и рассек ему веко

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Десмонд Бэйн Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн неумышленно рассек веко звездному форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису во время второго матча серии (1-1).

Во время вбрасывания в середине площадки Бэйн непреднамеренно попал локтем по лицу Дэвиса. Схватившись за голову, форвард упал на паркет с рассечением века правого глаза.

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