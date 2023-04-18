Известный журналист заявил, что изменил первоначальное мнение и готов признать, что «Лейкерс» вышли победителями в сделке с « » по переходу .

«То, что мы увидели в исполнении Дэвиса в первом матче с « », и тот потенциал, который он дает команде, с учетом того, что Лос-Анджелес уже выиграл титул с ним... До этого я был непреклонен: «Эй, смотри, ты выигрываешь сделку, если берешь титул, но, черт возьми, они слишком много отдали взамен». Но теперь, мне кажется, я должен размахивать белым флагом», – заявил Симмонс.

За Дэвиса « » отправили в «Пеликанс» Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма, Джоша Харта и три драфт-пика первого раунда.

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