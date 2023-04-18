Билл Симмонс: «Лейкерс» все-таки выиграли трейд Энтони Дэвиса»
Известный журналист Билл Симмонс заявил, что изменил первоначальное мнение и готов признать, что «Лейкерс» вышли победителями в сделке с «Новым Орлеаном» по переходу Энтони Дэвиса.
«То, что мы увидели в исполнении Дэвиса в первом матче с «Мемфисом», и тот потенциал, который он дает команде, с учетом того, что Лос-Анджелес уже выиграл титул с ним... До этого я был непреклонен: «Эй, смотри, ты выигрываешь сделку, если берешь титул, но, черт возьми, они слишком много отдали взамен». Но теперь, мне кажется, я должен размахивать белым флагом», – заявил Симмонс.
За Дэвиса «Лейкерс» отправили в «Пеликанс» Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма, Джоша Харта и три драфт-пика первого раунда.
Санс - Дюрант, и Кайри в Мавс судить пока рано,
Гобер в Миньку скорее минус, Харден в Филу - плюс,
Харден и Симмонс в Нетс - два минуса, Уэстбрук в ЛАЛ и ХР два провала, ПЖ в ЛАК пока ни туда ни сюда, ничего не выиграли, но еще могут, Мичел в Кавс - плюс, Дерозан и Вуч в Чикако - провал, Дэвис в ЛАК и Кавай в Торонто - успех.
Получается в среднем скорее минус, чем плюс, в лучшем случае 50 на 50.