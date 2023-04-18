Билл Симмонс: «Лейкерс» все-таки выиграли трейд Энтони Дэвиса»

Теги Лейкерс Мемфис Новый Орлеан НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Билл Симмонс Баскетбол

Известный журналист Билл Симмонс заявил, что изменил первоначальное мнение и готов признать, что «Лейкерс» вышли победителями в сделке с «Новым Орлеаном» по переходу Энтони Дэвиса.

«То, что мы увидели в исполнении Дэвиса в первом матче с «Мемфисом», и тот потенциал, который он дает команде, с учетом того, что Лос-Анджелес уже выиграл титул с ним... До этого я был непреклонен: «Эй, смотри, ты выигрываешь сделку, если берешь титул, но, черт возьми, они слишком много отдали взамен». Но теперь, мне кажется, я должен размахивать белым флагом», – заявил Симмонс.

За Дэвиса «Лейкерс» отправили в «Пеликанс» Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма, Джоша Харта и три драфт-пика первого раунда.

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51 комментарий

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Мурзин Ринат
Ответ Стас Соболев
В 99% случая, кто получает ЗВЕЗДУ выигрывает в обмене. По моему это уже все выучили))
Бруклин последних лет с вами бы не согласился))
+75
-4
+71
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ste23
Ответ Никита Анохин
а они уже перстни выиграли? к чему такие речи после 1 выигранного матча с мишками ?
Да)
+42
0
+42
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Куприн
Ответ Стас Соболев
В 99% случая, кто получает ЗВЕЗДУ выигрывает в обмене. По моему это уже все выучили))
Сходу могу вспомнить кучу неудачных обменов звезд.
+26
0
+26
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kankul777
Ответ Мурзин Ринат
Бруклин последних лет с вами бы не согласился))
Миннесота тоже думаю не в восторге
+16
0
+16
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xamer 9
Ответ Никита Анохин
я про текущий чемпионат говорю, а не про чемпионство в пузыре
Чем чемпионство в пузыре отличается от чемпионства не в пузыре? Разве раундов ПО меньше или игр в ПО было меньше?Гайка есть гайка.
+17
-1
+16
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Донован хозяин НБА
Ответ Максим Гергард
Ой после Дэвиса и Леброна, Лейкерс станут борцами за первые пики на несколько лет вперёд( или стоп,у них тих пиков и нет), если они не возьмут больше чемпионство,оно того определенно не стоит
Они уже выиграли чемпионство, что ценнее чем любые пики молодежь
+14
0
+14
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Данил Ильинский
Ответ Мурзин Ринат
Бруклин последних лет с вами бы не согласился))
Сюда можно и Даллас сразу приписать
+13
-1
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Kirush2
Ответ Никита Анохин
а они уже перстни выиграли? к чему такие речи после 1 выигранного матча с мишками ?
Не позорься.
+11
0
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boller_73
Дэвис должен больше доминировать. От него какой год ждут МВП и не один, с его потенциалом. По факту имеем редкие яркие игры и каждый раз рука на пульсе, лишь бы не поломался очередной раз
+13
-3
+10
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Александр Кулигин
Ответ Максим Гергард
Ой после Дэвиса и Леброна, Лейкерс станут борцами за первые пики на несколько лет вперёд( или стоп,у них тих пиков и нет), если они не возьмут больше чемпионство,оно того определенно не стоит
Большой рынок, свободные агенты, все хотят в ЛА, не не слышал
+10
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Алексей Иванов
Когда ты можешь выменять такого игрока как ЭД, ты должен все бросить и соглашаться. Да, здоровье, его слабая сторона. Но если он здоров, это топ 3 игрок НБА. Если он здоров, он лучшая башня НБА.
+15
-5
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Стас Соболев
В 99% случая, кто получает ЗВЕЗДУ выигрывает в обмене. По моему это уже все выучили))
+13
-4
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Frost Knight
Ответ Никита Анохин
а они уже перстни выиграли? к чему такие речи после 1 выигранного матча с мишками ?
Уже выиграли, в 2020 году.
+8
0
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Klna Jislime
в принципе да, из игроков остался только ингрем, пики не понятно под какими номерами будут, а в лал чемпионство два выхода в по, при том что в этом году ноп не попали
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armageddon123456
Ответ xamer 9
Чем чемпионство в пузыре отличается от чемпионства не в пузыре? Разве раундов ПО меньше или игр в ПО было меньше?Гайка есть гайка.
Ну тут пишут что "недочемпионство", значит "недочемпионство" (а вот почему - за 3 года так никто и не объяснил. А, ну да, у ЛАЛ же 2 месяца отдыха было перед пузырем, пока остальные эти 2 месяца продолжали играть, поэтому ЛАЛ были более свежи (нет))
+7
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Алексей Иванов
Ответ Максим Гергард
Ой после Дэвиса и Леброна, Лейкерс станут борцами за первые пики на несколько лет вперёд( или стоп,у них тих пиков и нет), если они не возьмут больше чемпионство,оно того определенно не стоит
Так не обменяй они ЭД, они бы и в пузыре ничего не взяли. Вообще бы ноль был
+6
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+6
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Birdman NBA
Ответ Максим Гергард
Ой после Дэвиса и Леброна, Лейкерс станут борцами за первые пики на несколько лет вперёд( или стоп,у них тих пиков и нет), если они не возьмут больше чемпионство,оно того определенно не стоит
Это бред. Большинство команд за всë время своего существования титул даже близко не видели. Так что если Дэвис с Леброном больше титулов не принесут, а ЛАЛ будут потом несколькр лет прозибать на дне, то все равно этот обмен того стоил. И ЛАЛ определённо выиграли в той сделке
+6
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armageddon123456
Ответ 9-20-34-5-43
Не всегда это так. Ну вот Дэвис не хотел в Бостон, а все кричали на каждом углу, что его надо брать любой ценой. Ну что сейчас, по прошествии лет, нужно ли было Бостону отдавать за Дэвиса Брауна и Тейтума? Дюрант гораздо сильнее Дэвиса, как игрок, но мало кто из болел Селтикс хотел бы, чтобы летние слухи об обмене КД на Брауна оказались бы правдой
Я бы не сказал что Дюрант гораздо сильнее Дэвиса. По части скоринга - да, а вот в защите Дэвис это чертов монстр. Плюс игра на подборе. Скажем так - Дэвис по части универсализма будет посильнее Дюранта. А вот чисто по скорингу и игре в нападении Дюрант будет лучше, это да
+5
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Mr.BadGuy
Ответ Стас Соболев
В 99% случая, кто получает ЗВЕЗДУ выигрывает в обмене. По моему это уже все выучили))
Если взять последние крупные обмены:
Санс - Дюрант, и Кайри в Мавс судить пока рано,
Гобер в Миньку скорее минус, Харден в Филу - плюс,
Харден и Симмонс в Нетс - два минуса, Уэстбрук в ЛАЛ и ХР два провала, ПЖ в ЛАК пока ни туда ни сюда, ничего не выиграли, но еще могут, Мичел в Кавс - плюс, Дерозан и Вуч в Чикако - провал, Дэвис в ЛАК и Кавай в Торонто - успех.
Получается в среднем скорее минус, чем плюс, в лучшем случае 50 на 50.
+7
-2
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armageddon123456
Ответ Mr.BadGuy
Если взять последние крупные обмены: Санс - Дюрант, и Кайри в Мавс судить пока рано, Гобер в Миньку скорее минус, Харден в Филу - плюс, Харден и Симмонс в Нетс - два минуса, Уэстбрук в ЛАЛ и ХР два провала, ПЖ в ЛАК пока ни туда ни сюда, ничего не выиграли, но еще могут, Мичел в Кавс - плюс, Дерозан и Вуч в Чикако - провал, Дэвис в ЛАК и Кавай в Торонто - успех. Получается в среднем скорее минус, чем плюс, в лучшем случае 50 на 50.
Дэвис в ЛАЛ все-таки
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Alexander Chepelev
Ответ Максим Гергард
Ой после Дэвиса и Леброна, Лейкерс станут борцами за первые пики на несколько лет вперёд( или стоп,у них тих пиков и нет), если они не возьмут больше чемпионство,оно того определенно не стоит
уйдут ЛеБрон и Дэвис - чистая платежка. Значит можно взять плохие контракты с пиками. Бруклин показал, как без пиков собрать крепкую команду.
+3
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Mr.BadGuy
Ответ I'mNotChrisPaul
то есть ПиДжи и Клипперс ни туда, ни сюда - хотя был лучший результат в истории Клипперс - финал Запада, а вот Митчелл, который даже полного сезона за Кавс не сыграл - уже сразу плюс, интересно конечно, интересно..
Кавс явно прибавили по игре, и Мичел еще молодая звезда, у них много лет впереди. ПЖ постепенно едет с ярмарки, сколько ему лет осталось вопрос, кроме того за него отдали ШГА, парня МВП потенциала, Кавс такого уровня игроков не отдавали. Разная стоимость обмена, разные цели.
+3
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Ivan85
Ответ Максим Гергард
Ой после Дэвиса и Леброна, Лейкерс станут борцами за первые пики на несколько лет вперёд( или стоп,у них тих пиков и нет), если они не возьмут больше чемпионство,оно того определенно не стоит
и че, не надо было подписывать ЛеБрона и менять ад?
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Mr.BadGuy
Ответ Leo Bonart
А если не меняться, то чемпионство почти всегда не светит
ГСВ 4 титула, САС 5 титулов, Майами 2 титула (Брон и Бош пришли как СА), Бакс титул, все без крупных обменов. Мавс не помню делали крупные обмены или нет перед титулом.
+3
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elephant12
После титула уже всё ясно стало. Однако писать о чем-то нужно ему вот и набрасывает
+2
0
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